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港聞二

屠龍案檢控官沒遵通知驗露台罰1500

【明報專訊】「屠龍小隊案」外聘主控官、大律師周凱靈沒有遵從屋宇署通知檢驗單位露台。她承認「沒有遵從通知」的傳票控罪，昨於觀塘裁判法院判罰款1500元。周凱靈表示，雖然樓契圖則包括露台，實際上從未興建露台，其家人於1960年代買樓，「點解有呢個情形發生，我都不得而知」。

稱實際上露台已圍封

「細個喺度住從來無騎樓」

被告周凱靈承認違反《建築物條例》第40（1BC）條規定，即沒有遵從一份法定通知而沒有合理辯解。控罪指周身為彌敦道金陵大廈一單位的擁有人，在2022年7月至2023年9月間沒有遵從建築事務監督送達的通知，即在指明限期內就處所露台委任註冊檢驗人員，進行訂明檢驗及修葺。

屋宇署代表庭上稱，被告早前認罪和同意案情，屋宇署去年12月發出「滿意信」，確認被告已遵從通知驗樓，而被告為初犯。周凱靈親自陳辭稱，涉事單位露台並非僭建物，「由我好細個喺度住，從來無騎樓」；雖然樓契圖則列明有露台，惟實際的露台已被圍封，與契約有出入。

暫委裁判官洪玉暉考慮被告認罪，判罰款1500元。周凱靈庭外向記者表示，早年委託別人打理單位，沒有用來自住，「因為無人租，全幢樓都變咗劏房，咁我唯有變咗劏房」。

周為私人執業大律師，近年獲律政司委聘，擔任高院反修例「屠龍小隊案」和上水掟磚案的檢控官。屠龍小隊案為律政司首引《反恐條例》檢控，當中6男1女不認罪，陪審團裁定7人所涉《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪不成立，餘下一人交替控罪罪成。至於掟磚案，陪審團裁定兩人誤殺及有意圖而傷人罪脫，暴動罪則以大比數裁定罪成。

【案件編號：KTS 23876/23】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 建築物條例 沒有遵從屋宇署通知 大律師

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