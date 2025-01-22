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捲倫敦金騙案 蕭炎坤稱不知帳款來歷 控方指稱戶口唯一簽署人 博愛前主席否認洗錢

【明報專訊】博愛醫院前主席蕭炎坤涉嫌參與倫敦金詐騙，涉款折合267萬港元。蕭炎坤否認一項俗稱「洗黑錢」控罪，案件昨日於區院開審。控方開案陳辭指被告為智金集團的唯一董事及股東，他為智金集團開設的銀行戶口於案發期間收取多筆不明款項，其中一筆匯款更涉及匯款人報稱遭遇投資騙案，向涉案銀行戶口匯款後款項不翼而飛；辯方則稱被告發現有不明款項已立刻詢問其合作伙伴，獲告知不涉非法勾當。案件今續。

成立智金集團開設戶口

控：蕭是唯一董事股東

被告蕭炎坤（現年78歲，報稱退休人士）。控方表示基於雙方的承認事實，控方毋須傳召任何控方證人，只依賴被告向警方錄取的會面紀錄。被告由資深大律師陳政龍代表，陳透露辯方說法是被告參與投資，但對於其銀行戶口出現的款項毫不知情，並立刻查問及停止使用戶口。被告獲他人告知涉案款項是合法後才提款，部分款項用於交辦公室租金。法官稱會在內庭觀看相關會面紀錄。

控方讀出雙方的承認事實，指智金集團有限公司於2017年11月在香港註冊成為有限公司，被告為智金集團的唯一董事及股東。2018年2月，被告為智金集團開立涉案的銀行戶口，當時在申請表格內填寫智金集團為黃金經銷商，提供黃金產品買賣的服務，其年度預期營收為4.8億元。

收逾200萬 部分來自騙案事主

同年3至11月間，涉案銀行戶口從不同貨幣帳戶收款折合267萬港元，轉帳至港元往來帳戶後流出（見表），其中兩筆款項由一名叫Sim的新西蘭籍人士匯入。Sim曾向警方報案稱受騙，聲稱經交友程式Tinder認識了一名叫Rachel的女子，被游說來港投資。同年7月Sim向匯彰環球集團有限公司開設一個黃金投資戶口及注入小額資金，由於對方職員進行首宗交易後成績不錯，遂加碼投資，向涉案銀行戶口存入逾12萬美元。

同年10至12月間，被告將全數智金集團股份轉讓及辭去董事職位。2019年1月被告被捕，同年2月涉案銀行戶口被關閉，被告一直為該戶口的唯一簽署人。前年被告再次被捕及被起訴。根據稅務局資料，智金集團沒有在任何一個財政年度報稅，被告於2019/20財政年度申報個人收入為零。

蕭稱應「林萬璋」要求開公司

戶口由「馮聖嘉」控制

據控方開案陳辭，涉案戶口於案發期間存入大多來歷不明的款項，於兩個月內悉數提取。被告曾在警誡下表示，他經友人認識一名叫林萬璋的人，林想藉被告的聲譽開展投資生意，被告應林的要求下成立智金集團。被告聲稱他發現涉案戶口出現大筆不明款項，加上涉案戶口由一名叫馮聖嘉的人控制，被告害怕林、馮二人利用其銀行戶口作非法用途，於是撤回馮的控制。惟控方指被告才是由始至終控制及管理智金集團的人，加上他為涉案戶口的唯一簽署人，故他知道存入涉案銀行戶口的全部或部分款項是黑錢，被告從該戶口提取金錢的行為已構成處理「黑錢」。

【案件編號：DCCC 605/23】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 蕭炎坤

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