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港聞一

特朗普回朝 李家超：做好最壞打算

【明報專訊】特首李家超昨日表示，期望特朗普上任美國總統能為中美關係帶來好開始，惟當局會做好最壞打算。特朗普曾言爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英，李強調本港司法公正「固若金湯」，任何政治干預或意圖影響審訊行為都不會有作用。

李家超昨早出席行政會議前見記者，對於特朗普上任，他說香港與美國有很多共同利益，美國對港貿易順差高企，兩地人民在各範疇一直是朋友，雙方合作有利兩地民眾整體利益。不過，李強調當局會做好最壞打算，確保香港市民及企業的權益受保障。

特曾言爭取放黎智英

李：港司法公正固若金湯

被問到是否擔心特朗普政府制裁更多香港官員，李家超說，政府舉措是為了香港整體利益，任何政治干預、不當行為、試圖影響審訊及司法人員的行動，都不會有作用。特朗普在競選期間曾表明會爭取釋放被控國安法的黎智英，李昨稱「香港的司法公正是固若金湯」，包括國安案件在內所有審訊都是公平、公開、公正，任何政治壓力均屬妨礙司法公正。

分析：開局沒預期悲觀

最壞大增對華關稅

特朗普就職後暫未有明確針對香港的言論。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，特朗普推遲TikTok禁令75天、冀在上任後100日內訪華，皆展現「有得傾」態度，形容開局沒預期般悲觀，「市場鬆一口氣」，帶動港股上升；惟仍要觀望，倘中美談判破裂、台海局勢惡化，最壞情况是大幅加徵對華關稅，衝擊內地資產價格，屆時本港樓市和股市將被拖累，加上港元會因聯繫匯率變得過強，令經濟面臨雙重壓力。

關焯照相信，在特朗普訪華及TikTok禁令寬限期結束前，美國不會對華出手，料今年首季經濟平穩；惟一旦中美關係轉差，本港作為細小開放型經濟體「做不到任何事」，只能見步行步，盡量推措施「頂住經濟」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，特朗普對華政策要待其就職滿百日、任命所有對華官員及公布具體措施後才會明朗。他強調美國國會角色同樣重要，當地主流民意對華態度負面，料國會將提出較針對內地和香港的法案。吳建議本港改善國際形象和增加海外投資者信心，一旦美國有針對香港政策出台，亦能減低影響。

相關字詞﹕黎智英 制裁 中美角力 中美關係 李家超 特朗普

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