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教局：財赤影響八大撥款 指私己錢增 教界：不應推動國際教育樞紐時「縮皮」

【明報專訊】政府面對千億元財赤，預告要節流。教育局常任秘書長李美嫦昨日表示，教資會準備向8間資助大學發放下一個3年期（2025至2028年）整筆撥款，透露政府財赤或影響撥款。她說八大取錄非本地生時收取更高學費，「私己錢」增加，又留意到近月有報道顯示不少大學財政穩健，強調「每間學校都要諗如何善用公帑」。有資助大學不建議政府在推動香港成為國際專上教育樞紐之際「縮皮」。

大學教育資助委員會每個3年期向8間資助大學提供撥款。根據《財政預算案》輯錄的教資會開支分析，今個3年期（2022至2025年）八大合共獲約632億元經常撥款，按年度增約4.5％（見圖1）。

或再考慮資源增值計劃

教育局長蔡若蓮昨與局方高層出席傳媒午宴。李美嫦提到，政府面對財政挑戰，「基本上全政府都要減人、減錢」，正構思鞏固措施，舉例局方以前曾配合政府資源增值計劃，以節省開支，「以前的一些做法，今年亦會再考慮」，具體財政政策有待財政司長公布。

翻查資料，教育局前身的教育統籌局在千禧年代曾參與資源增值計劃，連續3個年度節省近500萬元開支，措施包括重新分配職務，以既有資源應付增加的工作。

被問如何在大學撥款上「慳錢」，李美嫦說，教資會向院校整筆撥款，計算方程式為「將大學預計開支扣除預計收入」；今年9月新學年起，八大本地生學費加價，「我們（政府）預計它們多了（學費）時，我們都會相應地調節撥款」，強調「所有加加減減會一併考慮」。

除本地生學費收入增，八大今學年非本地生的上限亦放寬至佔核准學額40%，意味非本地生學費收入亦增，李美嫦形容大學「私己錢」變多，雖政府不因此削減對資助課程的撥款，但她留意到近月傳媒廣泛報道「大學有幾健康的儲備」，因此相信院校可靈活運用資金。

稱「開科」不等於增支出

李美嫦續說，政府早前已訂下目標，各資助大學有35%學生修讀STEAM學科。被問相關科目「開科」成本高，倘因財赤削減院校整筆撥款，會否憂慮有反對聲音，她說「唔驚」，認為增加學科不等於支出增加，「每間學校都要諗如何善用公帑」。

中大：拿私己錢幫政府 如獎學金

本報向八大查詢對於撥款或調整的看法，尚待回覆。中大入學及學生資助處長王家徹說，政府正推動本港成為國際專上教育樞紐，沒理由此時才「縮皮」；就非本地生學費收入「私己錢」增加一說，王以中大為例，下學年入學的非本地本科生每年學費17.8萬元，但其實不少科目都無法單靠學費收回成本，「非本地生限額放寬對大學財政狀况是否有立竿見影的改善？不。反而，我們是拿『私己錢』出來幫政府做事，否則獎學金從何來？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕留學香港 教育樞紐 私己錢 大學撥款 教資會 李美嫦 教育局 財赤

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