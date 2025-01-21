反恐第二案 提醒被捕權利否 警值日官：有貼出

稱忘記有否提醒看通知

控方傳召警署警長蔡偉明作供，蔡於案發時為青衣警署報案室值日官。

蔡供稱值日官的職責是從負責拘捕的警員了解拘捕過程是否合法，並需向被捕人查詢對於拘捕過程是否有任何要求或投訴。蔡翻看當晚記事冊內容，確認於2020年3月8日，首被告何卓為被帶往青衣警署受查，蔡按照一貫程序處理蔡的個案。

被問在場同袍舉動

稱毋須留意

蔡偉明表示，當時何卓為表示沒有任何投訴，及後何表示心口不適，需要治療，但當救護車到場後，何卻改口稱無需接受治療。

何的代表大律師姚本成於盤問時，詢問蔡當晚除了負責拘捕的警員之外，還有多少警員一同解押被告，以及該些警員在報案室內的舉動；蔡回答忘記對方人數，又稱：「我嘅工作係處理被捕人或者公眾，我唔需要留意其他同事做咩。」

辯方早前指出，何獨留報案室的接見室時，曾有警員進房要求何先行與警方錄取口供，不要着急前往醫院求醫，惟看守接見室門口的警員稱沒見警員進內。蔡在盤問下同意接見室內有兩道門，但稱另一道門已被上鎖。蔡又稱忘記有否提醒何有關被捕人的權利，並稱報案室內有張貼通知列明被捕人權利，但他忘記有否提醒何觀看通知。

【案件編號：HCCC 186/22】