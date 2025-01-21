促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人

黎認出席會面

付郭明瀚旅費

控方在審訊初期曾展示黎智英「外部政治連繫」關係圖，昨集中就「美國線其他人物」中的郭明瀚（James Cunningham）提問。控方指出，2017年6月，黎發信息提醒助手Mark Simon安排午餐讓郭明瀚結識蔡英文的「左右手」江春男，稱或許郭明瀚在協助美台關係上能擔當角色。

黎智英供稱郭明瀚是他的朋友，在對方出任美國駐港澳總領事時認識，上述午餐聚會是美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）和美國前副國防部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）的構思，二人意識到台灣在美國的團隊未能發揮太大作用，當時黎被問及有否人脈推薦，他說樂意介紹郭明瀚予台方人士。

曾稱建美台外交渠道

郭明瀚可做顧問

控方展示黎與江的通訊往來，包括同年10月，黎傳電郵向江稱台灣在重建美台關係上要更進取，不能一味倚仗美國幫忙。黎昨解釋當時只是指出台灣需要協助，並提供背景資訊。法官李運騰關注黎是否透過「枱底」形式影響台灣政策，黎否認，稱江在蔡英文政府的角色是公開資訊。

翌月另一則信息中，黎再提及郭明瀚與蔡英文會面一事，稱郭明瀚可推銷其想法，為台灣提供關於如何建立美台外交渠道的「顧問」服務。控方問黎是否充當美台「中間人」或「代理人」，黎否認，稱自己僅提供美台關係的意見。控方指出，蔡英文與郭明瀚的會面於2018年3月成事，黎直認自己亦有出席，並支付郭明瀚的旅費。他認為會面性質如「訪問」，無實質進展和無達成共識。

會面兩個月後，黎再向江發信息表示有意與台灣時任外交部長吳釗燮會面。黎供稱吳對美國態度保守，希望了解箇中原因，並協助台灣。控方追問是否協助台灣及美國、是否雙向的外交關係，黎否認，重申幫助是「單向的」。

Mark Simon曾稱

可藉郭明瀚獲拜登幫助

2020年3月，Mark Simon發信息給黎，提到郭明瀚正為拜登團隊提供建議；同年5月，Simon再稱郭明瀚「可引導我們找到合適的『拜登人士』，並從拜登獲得幫助，或讓他談談支持《蘋果日報》和香港新聞自由的重要性」。黎確認當時知道郭明瀚在美國大選期間與拜登團隊關係密切，但藉此宣傳《蘋果》是Simon的主意，他回覆「Ok，謝謝」不代表同意。

沒要求江春男退款

稱因顯得無禮

此外，控方問及江春男2017至2020年獲台灣《蘋果》支付580萬元新台幣（約137萬港元）、江在停止撰稿仍收酬一事。黎承認無要求江退款，因這樣做顯得無禮和令人尷尬。李官關注為何黎要代台灣政府支付基恩和沃爾福威茨於2017年訪台的費用，黎稱在台灣也有生意，可從中得益，且台灣是中國唯一有民主的地方，希望做些事貢獻。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）