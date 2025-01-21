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港聞

港聞二

促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第121日審訊。據控方庭上展示的信息，黎自2017年6月起提議讓美國前駐港澳總領事郭明瀚會見時任台灣領導人蔡英文的副手江春男，至2018年3月，蔡與郭明瀚會面，黎亦有出席，並支付郭明瀚的旅費。控方形容黎「渴求」促成事件、態度「積極主動」，黎矢口否認充當美台「中間人」及美國「代理人」，亦否認欲協助兩地建立雙向外交關係，重申自己只是提供意見及「單方面」協助台灣。

黎認出席會面

付郭明瀚旅費

控方在審訊初期曾展示黎智英「外部政治連繫」關係圖，昨集中就「美國線其他人物」中的郭明瀚（James Cunningham）提問。控方指出，2017年6月，黎發信息提醒助手Mark Simon安排午餐讓郭明瀚結識蔡英文的「左右手」江春男，稱或許郭明瀚在協助美台關係上能擔當角色。

黎智英供稱郭明瀚是他的朋友，在對方出任美國駐港澳總領事時認識，上述午餐聚會是美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）和美國前副國防部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）的構思，二人意識到台灣在美國的團隊未能發揮太大作用，當時黎被問及有否人脈推薦，他說樂意介紹郭明瀚予台方人士。

曾稱建美台外交渠道

郭明瀚可做顧問

控方展示黎與江的通訊往來，包括同年10月，黎傳電郵向江稱台灣在重建美台關係上要更進取，不能一味倚仗美國幫忙。黎昨解釋當時只是指出台灣需要協助，並提供背景資訊。法官李運騰關注黎是否透過「枱底」形式影響台灣政策，黎否認，稱江在蔡英文政府的角色是公開資訊。

翌月另一則信息中，黎再提及郭明瀚與蔡英文會面一事，稱郭明瀚可推銷其想法，為台灣提供關於如何建立美台外交渠道的「顧問」服務。控方問黎是否充當美台「中間人」或「代理人」，黎否認，稱自己僅提供美台關係的意見。控方指出，蔡英文與郭明瀚的會面於2018年3月成事，黎直認自己亦有出席，並支付郭明瀚的旅費。他認為會面性質如「訪問」，無實質進展和無達成共識。

會面兩個月後，黎再向江發信息表示有意與台灣時任外交部長吳釗燮會面。黎供稱吳對美國態度保守，希望了解箇中原因，並協助台灣。控方追問是否協助台灣及美國、是否雙向的外交關係，黎否認，重申幫助是「單向的」。

Mark Simon曾稱

可藉郭明瀚獲拜登幫助

2020年3月，Mark Simon發信息給黎，提到郭明瀚正為拜登團隊提供建議；同年5月，Simon再稱郭明瀚「可引導我們找到合適的『拜登人士』，並從拜登獲得幫助，或讓他談談支持《蘋果日報》和香港新聞自由的重要性」。黎確認當時知道郭明瀚在美國大選期間與拜登團隊關係密切，但藉此宣傳《蘋果》是Simon的主意，他回覆「Ok，謝謝」不代表同意。

沒要求江春男退款

稱因顯得無禮

此外，控方問及江春男2017至2020年獲台灣《蘋果》支付580萬元新台幣（約137萬港元）、江在停止撰稿仍收酬一事。黎承認無要求江退款，因這樣做顯得無禮和令人尷尬。李官關注為何黎要代台灣政府支付基恩和沃爾福威茨於2017年訪台的費用，黎稱在台灣也有生意，可從中得益，且台灣是中國唯一有民主的地方，希望做些事貢獻。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

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