渣甸山獨立屋天台開工 梯高1.5米 冷氣工程東主木梯墮斃

當場昏迷 沒長期病

事發昨早10時許，58歲姓黎男子在渣甸山衛信道17A號獨立屋天台工作時，疑跌倒後不省人事。警方及救護員接報到場，發現事主頭部受傷，陷入昏迷，救護員隨即使用自動心外壓機施救，將他送往律敦治醫院，經搶救後不治。警方經調查後相信事主在天台工作時，意外從1.5米高木梯墮下。

妻為主婦 獨女讀大學

工業傷亡權益會幹事林靜儀引述死者家屬稱，死者與朋友合伙經營一間小型冷氣工程公司，事發時他與同事在上址做冷氣喉管工程，但同事未有目擊事發過程，只是聽到聲響後發現事主倒地。

林又引述死者妻子說，自己是全職家庭主婦，獨女仍就讀大學三年級，目前母女仍未能接受事主離世的事實，對前路感到彷徨。

勞工處初步調查得悉，事主安裝冷氣機期間從木摺梯墮下，處方已向有關承建商發出暫時停工通知書，要求停止其在該獨立屋做冷氣工程。

過去兩年兩宗墮梯亡

過往本港亦曾發生涉及從梯墮下的致命工業意外。去年12月17日，67歲油漆女工被發現倒臥於石崗軍營一建築物頂部，當場不治，當局調查後相信她前一日在軍營工作期間失足從工作梯墮下出事。前年8月24日，74歲裝修公司東主在沙田九肚山一間獨立屋拆卸帳篷期間，從約1.5米高木梯墮下，送院不治。