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港聞

港聞二

區議員遲報稅32月罰1000

【明報專訊】西貢區議員李天賜未有提交物業報稅表，昨在觀塘裁判法院承認一項傳票控罪。裁判官接納李初犯有悔意，判罰1000元，從保釋金扣除。李天賜離開法庭時向傳媒表示，涉案物業與妻子一同購買，現已交回報稅表，尊重法庭判決。被問到事件會否影響區議員工作，李稱「希望唔會」。

區會主席將去信提醒謹慎

民政事務總署回覆查詢稱，考慮李天賜已負上刑責及相關罪行本質和嚴重程度，西貢區議會主席會去信提醒他須更謹慎處理個人事務，確保遵守法律，以免有負市民期望。

被告李天賜由大律師魏俊代表，他承認未有在限期前填妥2021/22年度物業報稅表。庭上透露，李遲交報稅表32個月。控方指出，同類案件一般罰1000至1500元，最高罰1萬。辯方求情稱被告真誠後悔，承諾不會重犯。李散庭後稱對事件深表遺憾，上庭前已交回相關文件，尊重法庭判決。

根據被告的票控，被告為位於西貢福民路一物業的聯名擁有人，稅務局按《稅務條例》第51（1）條於2022年4月1日向被告發出書面通知書，被告須按通知書的規定在合理時間內提交2021/22年課稅年度的物業報稅表，但有人告發被告2022年5月4日至2024年11月無合理辯解下沒有遵從條文提交該報稅表。

【案件編號：KTS 7644/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 李天賜 物業 報稅表 稅務局 西貢區議會

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