區議員遲報稅32月罰1000

區會主席將去信提醒謹慎

民政事務總署回覆查詢稱，考慮李天賜已負上刑責及相關罪行本質和嚴重程度，西貢區議會主席會去信提醒他須更謹慎處理個人事務，確保遵守法律，以免有負市民期望。

被告李天賜由大律師魏俊代表，他承認未有在限期前填妥2021/22年度物業報稅表。庭上透露，李遲交報稅表32個月。控方指出，同類案件一般罰1000至1500元，最高罰1萬。辯方求情稱被告真誠後悔，承諾不會重犯。李散庭後稱對事件深表遺憾，上庭前已交回相關文件，尊重法庭判決。

根據被告的票控，被告為位於西貢福民路一物業的聯名擁有人，稅務局按《稅務條例》第51（1）條於2022年4月1日向被告發出書面通知書，被告須按通知書的規定在合理時間內提交2021/22年課稅年度的物業報稅表，但有人告發被告2022年5月4日至2024年11月無合理辯解下沒有遵從條文提交該報稅表。

【案件編號：KTS 7644/24】