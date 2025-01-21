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港聞

港聞二

彌償基金自負盈虧 每宗易手徵0.014%

【明報專訊】當局建議在業權註冊制度下成立土地業權彌償基金，彌償因欺詐而喪失土地權益者。基金會以自負盈虧原則營運，經費來自註冊物業轉移的徵費，日後每宗物業轉移的代價款額徵費率為0.014%，即買家每付100萬元便要向基金供款140元。政府會為基金提供一筆1.5億元備用貸款。

彌償上限3000萬升至5000萬

2004年制定條例時，彌償上限及每宗物業轉移代價款額徵費率分別為3000萬元及0.017%。土地註冊處2022年委任精算顧問，透過預測彌償基金將承擔的整體風險，並考慮長遠達至收支平衡及公眾對徵費率接受程度，建議彌償上限上調至5000萬元，徵費率0.014%。當局稱，2023至24年註冊轉讓中，逾99%的代價款額不超過5000萬元，相信5000萬元上限已能為大多數物業擁有人提供足夠保障。

為防欺詐彌償，申請人必須先獲法庭於更正業權申請中的命令，而任何參與或知悉欺詐者將無權彌償。當局亦建議引入新罪行，任何人欺詐地申請註冊或彌償即屬違法，最高罰500萬元及監禁14年，另須為欺詐轉讓中的行為承擔刑責，與現行契約註冊制度相同。

土地註冊處可追討彌償基金已支付的彌償，包括可向核實交易申請時因疏忽造成須支付彌償的律師索償，但若律師在核實註冊申請時真誠行事，並已作合理努力，則毋須就相關損失承擔法律責任。

相關字詞﹕彌償基金 土地註冊處 發展局 土地業權條例

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