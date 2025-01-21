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港聞二

現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥

【明報專訊】發展局打算先在「新土地」實施新的業權註冊制度，現有土地則暫時沿用契約註冊制度，稍後階段才轉制。對於現有290萬的土地登記冊轉換至業權註冊制度尚未有具體轉制時間表，發展局解釋，轉制的關鍵在於如何為現有土地轉換，尤其是如何識別和處理業權欠妥的物業，以確保在轉換後業權註冊紀錄的準確度不會受到影響。

曾研擴「新土地」 效率不值

發展局曾探討擴展「新土地」範圍是否可行，以涵蓋在《修訂草案》生效前一段有限期間內政府批出的「現有土地」，發現如果將有關現有土地自動轉制，將會涉及仍未解決的基本法律問題，包括若干可強制執行但未必已註冊的權益終絕、如何保障有關權益等，倘為該些自動轉制的個案設立可選擇退出的機制，則令受惠個案數目會變得有限，因此當局認為不值得為此花上大量工作及時間來制定詳細規則，決定維持「新土地」範圍。

發展局表示，當局已啟動內部研究，以評估在現有290萬的土地登記冊當中業權欠妥的註冊的範圍和類型，以及轉制時所需要解決的問題，初步結果顯示，業權欠妥的註冊個案為數不少，至少有數千個有問題的登記冊，有關個案通常涉及業權鏈問題，例如業權鏈斷裂和多重註冊紀錄。

稱蘇格蘭花40年只四成轉制

發展局發言人稱，甚少地方會一下子由舊制轉至新制，例如蘇格蘭在雙制並行下用上約40年，只有約40%現有土地由契約註冊制度轉成業權註冊制度。至於現有土地會否一直維持舊制，發言人稱，當局最終目的是所有土地能轉新制，強調「會盡我們的能力」，又提及2004年審議業權註冊制度時，不少持份者希望所有土地一下子轉制，結果「因快得慢」。

相關字詞﹕契約註冊制度 業權註冊制度 發展局

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