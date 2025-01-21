現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥

曾研擴「新土地」 效率不值

發展局曾探討擴展「新土地」範圍是否可行，以涵蓋在《修訂草案》生效前一段有限期間內政府批出的「現有土地」，發現如果將有關現有土地自動轉制，將會涉及仍未解決的基本法律問題，包括若干可強制執行但未必已註冊的權益終絕、如何保障有關權益等，倘為該些自動轉制的個案設立可選擇退出的機制，則令受惠個案數目會變得有限，因此當局認為不值得為此花上大量工作及時間來制定詳細規則，決定維持「新土地」範圍。

發展局表示，當局已啟動內部研究，以評估在現有290萬的土地登記冊當中業權欠妥的註冊的範圍和類型，以及轉制時所需要解決的問題，初步結果顯示，業權欠妥的註冊個案為數不少，至少有數千個有問題的登記冊，有關個案通常涉及業權鏈問題，例如業權鏈斷裂和多重註冊紀錄。

稱蘇格蘭花40年只四成轉制

發展局發言人稱，甚少地方會一下子由舊制轉至新制，例如蘇格蘭在雙制並行下用上約40年，只有約40%現有土地由契約註冊制度轉成業權註冊制度。至於現有土地會否一直維持舊制，發言人稱，當局最終目的是所有土地能轉新制，強調「會盡我們的能力」，又提及2004年審議業權註冊制度時，不少持份者希望所有土地一下子轉制，結果「因快得慢」。