兩清潔公司合謀定價 共罰2229萬 暫停3董事資格

涉海麗邨工潮 合約總額1.8億

長沙灣海麗邨外判清潔工2017年底爆發工潮，民協、職工盟連同清潔工向競委會投訴兩間清潔服務承辦商涉合約「左手交右手」。競委會2021年入稟審裁處，起訴香港工商、民順及其3名董事，指兩清潔商最少於2016年5月至2018年8月期間，就提交房委會的17份標書交換商業敏感資料，構成合謀定價。有關招標項目涉及在公共屋邨及房委會管理的其他大廈提供清潔服務，合約總額約1.8億元。

民順及董事鄭學權去年1月30日承認法律責任。審裁處其後發出命令，宣布民順及鄭學權違反或牽涉入違反《競爭條例》的第一行為守則。至於香港工商及兩名董事陳明珠及鄭業釗，審裁處早前已頒布命令，他們均承認法律責任，須支付共1098萬元罰款，以及競委會訟費或調查費。陳明珠及鄭業釗被取消董事資格24個月。