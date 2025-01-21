舒適堡欠366員工逾7300萬 債權人：資不抵債

下周一再訊 一併處理另案

涉案債權人分別為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲，他們向舒適堡Physical Health Centre Hong Kong Limited提出清盤呈請。債權人及舒適堡均有派代表出席聆訊。

債權人一方表示，舒適堡拖欠前員工逾7300萬元，即使出售所有器材也只能套現逾1400萬元，不足以抵債；舒適堡一方則同意由臨時清盤人接管所有子公司，會配合調查以決定是否適合清盤，並要求押後聆訊。法官將案件押後至下周一（27日）再訊。

翻查資料，另一債權人Tsui Wai Loong Leo去年11月5日入稟呈請Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盤。領展資產管理有限公司其後亦入稟向舒適堡（尖沙嘴）美容健美有限公司提出清盤呈請。

【案件編號：HCCW 629/24】