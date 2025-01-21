明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

馬會倡增播非本地賽馬 料4年多18.2億博彩稅

【明報專訊】馬會向政府建議，2025/26馬季起分階段放寬轉播非本地賽事上限，聯播賽事及聯播日數上限分別提高約一倍，預計未來4個馬季帶來172.8億元投注額，增加18.2億元博彩稅收。有議員認為建議有助紓緩政府財赤和推廣「賽馬旅遊」。

擬翻倍 稱不增沉迷風險

據目前規定，馬會在本地賽馬日最多同步聯播25場非本地賽事（即同步聯播賽事），另在最多37個非本地賽馬日同步聯播非本地賽事（即同步聯播日）。馬會建議分兩個馬季放寬兩者上限，到2026/27馬季，同步聯播賽事上限倡增至55場，同步聯播日則增至70日。

馬會稱建議有助打擊非法賭博，將非法市場投注收益引導至合法渠道，預計新安排在2025/26至2028/29馬季共帶來172.8億元投注額，博彩稅收將增加18.2億元。馬會指出，目前非本地賽事投注者逾八成40歲或以上，投注者亦要對賽馬具備一定知識，認為不會增加沉迷博彩的風險。

議員歡迎開源 倡研籃球

新民黨立法會議員何敬康歡迎建議，認為面對政府財赤有助「開源」，期望當局研究容許籃球博彩，進一步增加收入。他認為建議不會鼓勵賭博，投注非本地賽事市民不算多，「玩開的會繼續玩，沒有玩的不會玩這類賽事」。

選委界立法會議員管浩鳴則相信，增加轉播海外賽事不僅涉及財政考慮，亦有助推動賽馬旅遊，舉例本港希望推廣賽馬、邀請外國轉播本港賽事，自身也要先轉播海外賽事。他續說，目前由於轉播上限，曾腰斬轉播甚至沒法轉播部分賽事，認為建議有實際需要。

博彩及獎券事務委員會正就建議諮詢公眾一個月，建議須獲民青局長批准，最終有待行政會議討論並由特首決定。

相關字詞﹕博彩稅 賽馬 馬會

上 / 下一篇新聞

張舉能：聘海外法官變難 無損法制 林定國支持續委任留人 稱惠及普通法世界
張舉能：聘海外法官變難 無損法制 林定國支持續委任留人 稱惠及普通法世界
港有否政治犯？ 張：刑事案只有控辯方
港有否政治犯？ 張：刑事案只有控辯方
大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解
大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解
去年投訴司法人員111宗 5年低
去年投訴司法人員111宗 5年低
緬甸多一港人獲釋 保安局：全力助返 余德寶：無交贖金現處泰國 另有受害人失聯
緬甸多一港人獲釋 保安局：全力助返 余德寶：無交贖金現處泰國 另有受害人失聯
港大促填防騙測驗 學生有稱易有斥強制
港大促填防騙測驗 學生有稱易有斥強制
網絡釣魚按年翻倍 網安中心籲防AI詐騙
網絡釣魚按年翻倍 網安中心籲防AI詐騙
舒適堡欠366員工逾7300萬 債權人：資不抵債
舒適堡欠366員工逾7300萬 債權人：資不抵債
兩清潔公司合謀定價 共罰2229萬 暫停3董事資格
兩清潔公司合謀定價 共罰2229萬 暫停3董事資格
業權註冊制擬後年推 不再需保管舊契 「強制更正」規則倡廢 欺詐案不知情買家業權獲保障
業權註冊制擬後年推 不再需保管舊契 「強制更正」規則倡廢 欺詐案不知情買家業權獲保障
現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥
現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥
彌償基金自負盈虧 每宗易手徵0.014%
彌償基金自負盈虧 每宗易手徵0.014%
區議員遲報稅32月罰1000
區議員遲報稅32月罰1000
渣甸山獨立屋天台開工 梯高1.5米 冷氣工程東主木梯墮斃
渣甸山獨立屋天台開工 梯高1.5米 冷氣工程東主木梯墮斃
促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人
促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人
反恐第二案 提醒被捕權利否 警值日官：有貼出
反恐第二案 提醒被捕權利否 警值日官：有貼出
KK園區報道 紀曉波告香港01誹謗
KK園區報道 紀曉波告香港01誹謗
慢病共治增專職醫療 營養師收費380元 醫生稱轉介輪候３月 料服務吸引
慢病共治增專職醫療 營養師收費380元 醫生稱轉介輪候３月 料服務吸引
「冇錢過年」 3工人危坐天台討欠薪
「冇錢過年」 3工人危坐天台討欠薪
首半月截28宗帶無證蘭花入境 漁署籲內地辦年貨留意瀕危動植物管制
首半月截28宗帶無證蘭花入境 漁署籲內地辦年貨留意瀕危動植物管制
投廣署去年引資539間 升四成 內企居首美資第二 創職6864個投資677億元
投廣署去年引資539間 升四成 內企居首美資第二 創職6864個投資677億元
失業率續3.1% 減至11.3萬人
失業率續3.1% 減至11.3萬人
灣區熱搜：粵去年發現20新物種 部分即列瀕危 涵植物蝦蜘蛛蟾蜍 丹霞山清遠成「寶藏點」
灣區熱搜：粵去年發現20新物種 部分即列瀕危 涵植物蝦蜘蛛蟾蜍 丹霞山清遠成「寶藏點」
灣區手記：只出不進 ／文：尚東美
灣區手記：只出不進 ／文：尚東美
教學助理偷器材典當囚19月 無償還學校當舖損失 官批監守自盜違誠信
教學助理偷器材典當囚19月 無償還學校當舖損失 官批監守自盜違誠信
【Emily】新春金多寶初五攪珠 頭獎達1.88億史上最高
【Emily】新春金多寶初五攪珠 頭獎達1.88億史上最高
【Emily】跳繩港隊初一花車獻技 巴奧絕招重現
【Emily】跳繩港隊初一花車獻技 巴奧絕招重現
【Emily】狄志遠年度工作報告 記拆遷戶殘疾人困境
【Emily】狄志遠年度工作報告 記拆遷戶殘疾人困境
【Emily】渣馬伙小店應援跑手 盼推動「馬拉松經濟」
【Emily】渣馬伙小店應援跑手 盼推動「馬拉松經濟」
【Emily】海洋公園又有喜 川金絲猴生第四個BB
【Emily】海洋公園又有喜 川金絲猴生第四個BB
【Emily】人才辦訪加 招才助推「八大中心」
【Emily】人才辦訪加 招才助推「八大中心」