馬會倡增播非本地賽馬 料4年多18.2億博彩稅

擬翻倍 稱不增沉迷風險

據目前規定，馬會在本地賽馬日最多同步聯播25場非本地賽事（即同步聯播賽事），另在最多37個非本地賽馬日同步聯播非本地賽事（即同步聯播日）。馬會建議分兩個馬季放寬兩者上限，到2026/27馬季，同步聯播賽事上限倡增至55場，同步聯播日則增至70日。

馬會稱建議有助打擊非法賭博，將非法市場投注收益引導至合法渠道，預計新安排在2025/26至2028/29馬季共帶來172.8億元投注額，博彩稅收將增加18.2億元。馬會指出，目前非本地賽事投注者逾八成40歲或以上，投注者亦要對賽馬具備一定知識，認為不會增加沉迷博彩的風險。

議員歡迎開源 倡研籃球

新民黨立法會議員何敬康歡迎建議，認為面對政府財赤有助「開源」，期望當局研究容許籃球博彩，進一步增加收入。他認為建議不會鼓勵賭博，投注非本地賽事市民不算多，「玩開的會繼續玩，沒有玩的不會玩這類賽事」。

選委界立法會議員管浩鳴則相信，增加轉播海外賽事不僅涉及財政考慮，亦有助推動賽馬旅遊，舉例本港希望推廣賽馬、邀請外國轉播本港賽事，自身也要先轉播海外賽事。他續說，目前由於轉播上限，曾腰斬轉播甚至沒法轉播部分賽事，認為建議有實際需要。

博彩及獎券事務委員會正就建議諮詢公眾一個月，建議須獲民青局長批准，最終有待行政會議討論並由特首決定。