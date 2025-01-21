網絡釣魚按年翻倍 網安中心籲防AI詐騙

香港網絡安全事故協調中心昨舉行記者會總結2024年香港網絡安全狀况。生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文指出，黑客取易不取難，轉向經第三方例如供應商、承包商或服務提供者突破。他說，關鍵基礎設施如能源、海陸空交通，或是低空經濟中的無人機、數碼顯示屏等物聯網裝置均有可能遇襲，籲企業和個人防備。

四成顯示屏用戶不先評估風險

中心去年7至9月進行物聯網數碼顯示屏網絡安全意識調查，以電話訪問624間企業。中心稱現時數碼顯示屏除安裝在商場、車站和升降機，透過數碼顯示屏與顧客互動的數碼廣告和電子餐單等也日趨普及，這些裝置潛在風險也隨之增加。不過調查發現，39%受訪用戶不會事先評估顯示屏的網絡安全風險。

中心去年對8種不同品牌數碼顯示屏做研究，發現有20個漏洞，其中10個屬於高風險級別。中心示範常見的物聯網攻擊，最快3秒就能取得顯示屏控制權。