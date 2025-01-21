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港聞二

港大促填防騙測驗 學生有稱易有斥強制

【明報專訊】本港部分大學累計約百名學生近月墮騙案，合共被騙數千萬元。香港大學要求部分學生昨日起至下月10日填寫警方設計的防騙網上測驗，否則可能禁入圖書館或學習共享空間。有內地生對此反感，認為強制的手法只會適得其反；亦有學生稱題目簡單，以常識作答便可。

港大昨在網上學習平台Moodle上載測驗，以英文及簡體中文列出35道選擇題，提供「網上情緣」及假冒官員等情景題，另有提問關於警方網罪科推出的「防騙視伏器」（見表）。港大上周向社科院學生發放的電郵稱，近月累計逾60名港大生被騙達6000萬元，要求學生限期前完成測驗，否則有可能（may）被禁止使用校園設施。

有質疑作用 「似考試後即忘」

港大校委會本科生代表鄧俊彥昨向本報表示，防範詐騙的宣傳及資訊一直存在，加上詐騙手法日新月異，質疑校方的問卷能否從根源解決問題，「我好難被說服多一個問卷、少一個問卷會改變好多」。他認為，校方使用強制手段迫使部分學生填寫問卷，目的與手段不成正比，形容「有點奇怪」。

文學院高年級生羅同學昨花約8分鐘完成測驗，只答錯警方「防騙視伏器」一題，稱做問卷前未聞相關工具，又說整體題目簡單，以常識作答即可。她認為測驗對提升防騙意識有限，「好似考完試後，不記得所有東西」。

內地生：獨自留學易墮騙

來自內地的法律系一年級生單同學表示，其內地朋友曾在港遺失身分證，不久收到自稱入境處來電，其後被轉駁電話，有人自稱「內地執法官員」，聲稱其個人資料被盜用，指控其涉及重大刑事案件，要求對方轉帳300萬元保釋金，以「幫你洗清洗淨」。

單同學說，內地司法系統不及本港「透明」，內地學生普遍亦對公安的具體工作陌生，加上學生獨自到陌生城市留學，容易誤信。他稱，不少詐騙案專門針對內地生，例如曾聞電話騙案會播放廣東話及普通話錄音，「選粵語基本都已斷了」，又說騙徒手法高明，會訛稱他正正來自反詐騙專案組，以阻止對方報案。

浸大：新生註冊前須學防騙

另外，浸大昨表示，為加強學生的防騙意識，將在學生宿舍房間張貼校方設計的防騙宣傳圖貼，亦要求來年所有新入學的學生在完成入學註冊前完成警方製作的防騙學習包，以及安排警方到校園宣傳。

相關字詞﹕浸大 詐騙內地生 電騙 香港大學

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