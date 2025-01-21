緬甸多一港人獲釋 保安局：全力助返 余德寶：無交贖金現處泰國 另有受害人失聯

保安局回覆本報稱，入境處「協助在外香港居民小組」早前接獲一名港人親友求助，隨即經由外交部駐港特派員公署、中國駐緬甸大使館、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館 、保安局專責小組及香港駐曼谷經濟貿易辦事處跟進事件及提供協助。局方稱該人已獲救，將全力協助他盡快返港，待他抵港後再跟進。

余德寶稱，獲救者約4個月前遭誘騙到東南亞，前晚在緬甸詐騙園區獲釋，目前身處泰國一個安全地方，家屬此前沒繳交贖金。他說家屬已向香港警方及入境處報備，盼香港駐曼谷經濟貿易辦事處能協助補辦證件等，讓家人早日返港。

家屬緬領館請願 無人接信

另有被禁錮港人的家屬昨早到緬甸駐港總領事館遞交請願信，但領事館沒派人接收，家屬最終將信件放上大廈鐵馬。家屬Kelvin指出，家人約半年前報稱到日本從事代購，最終目的地變為泰國，其後遭轉送至緬甸園區。他說，約三四周前曾接獲家人聯絡「報平安」並透露身處園區有可能轉移，擔心情况「愈來愈危急」，促特區政府及緬甸當局盡快營救。

陪同遞信的余德寶對領事館沒派員接信感惋惜，又提及過往有家屬向該領事館求助，對方「反應不是太積極」。他盼特區政府及泰緬當局能合作，盡快營救受困港人。

余稱港府出動後園區收緊控制

余德寶尚在協助6名受害港人的家屬，他說部分受害人已失去聯絡，詐騙園區在港府派員到當地之後收緊控制。余德寶另透露上周四返港的獲救者目前在家休養，並引述該人家屬寄語「未成功的家庭繼續保持希望及信念」，盼望所有受害人能在農曆新年前返港團聚。

緬甸駐港總領事館回覆本報稱，已透過大廈管理人員「妥善收悉信件（has well received the letters）」，倘家屬欲向領事館遞信，可投遞至信箱或讓大廈管理人員轉交，但沒透露接獲求助宗數及不派員收信原因。領事館稱將與港府緊密合作，就港人遭非法帶到詐騙地點採取進一步行動。

翻查資料，截至上周五保安局稱接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞被禁錮無法離開的求助個案。若計及過去一周兩名獲救者，已有18人回港。