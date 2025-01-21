明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

緬甸多一港人獲釋 保安局：全力助返 余德寶：無交贖金現處泰國 另有受害人失聯

【明報專訊】接連有港人疑遭誘騙到東南亞禁錮從事非法工作。繼上周四（16日）一名被禁錮港人獲救，保安局昨證實再多一名港人獲救，將全力協助盡快返港。跟進有關個案的油尖旺區議會前副主席余德寶表示，該男子前晚（19日）在緬甸詐騙園區獲釋，目前身處泰國，家人沒繳付贖金。

保安局回覆本報稱，入境處「協助在外香港居民小組」早前接獲一名港人親友求助，隨即經由外交部駐港特派員公署、中國駐緬甸大使館、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館 、保安局專責小組及香港駐曼谷經濟貿易辦事處跟進事件及提供協助。局方稱該人已獲救，將全力協助他盡快返港，待他抵港後再跟進。

余德寶稱，獲救者約4個月前遭誘騙到東南亞，前晚在緬甸詐騙園區獲釋，目前身處泰國一個安全地方，家屬此前沒繳交贖金。他說家屬已向香港警方及入境處報備，盼香港駐曼谷經濟貿易辦事處能協助補辦證件等，讓家人早日返港。

家屬緬領館請願 無人接信

另有被禁錮港人的家屬昨早到緬甸駐港總領事館遞交請願信，但領事館沒派人接收，家屬最終將信件放上大廈鐵馬。家屬Kelvin指出，家人約半年前報稱到日本從事代購，最終目的地變為泰國，其後遭轉送至緬甸園區。他說，約三四周前曾接獲家人聯絡「報平安」並透露身處園區有可能轉移，擔心情况「愈來愈危急」，促特區政府及緬甸當局盡快營救。

陪同遞信的余德寶對領事館沒派員接信感惋惜，又提及過往有家屬向該領事館求助，對方「反應不是太積極」。他盼特區政府及泰緬當局能合作，盡快營救受困港人。

余稱港府出動後園區收緊控制

余德寶尚在協助6名受害港人的家屬，他說部分受害人已失去聯絡，詐騙園區在港府派員到當地之後收緊控制。余德寶另透露上周四返港的獲救者目前在家休養，並引述該人家屬寄語「未成功的家庭繼續保持希望及信念」，盼望所有受害人能在農曆新年前返港團聚。

緬甸駐港總領事館回覆本報稱，已透過大廈管理人員「妥善收悉信件（has well received the letters）」，倘家屬欲向領事館遞信，可投遞至信箱或讓大廈管理人員轉交，但沒透露接獲求助宗數及不派員收信原因。領事館稱將與港府緊密合作，就港人遭非法帶到詐騙地點採取進一步行動。

翻查資料，截至上周五保安局稱接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞被禁錮無法離開的求助個案。若計及過去一周兩名獲救者，已有18人回港。

相關字詞﹕賣豬仔 東南亞騙案 詐騙 余德寶 保安局 誘騙

上 / 下一篇新聞

張舉能：聘海外法官變難 無損法制 林定國支持續委任留人 稱惠及普通法世界
張舉能：聘海外法官變難 無損法制 林定國支持續委任留人 稱惠及普通法世界
港有否政治犯？ 張：刑事案只有控辯方
港有否政治犯？ 張：刑事案只有控辯方
大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解
大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解
去年投訴司法人員111宗 5年低
去年投訴司法人員111宗 5年低
港大促填防騙測驗 學生有稱易有斥強制
港大促填防騙測驗 學生有稱易有斥強制
網絡釣魚按年翻倍 網安中心籲防AI詐騙
網絡釣魚按年翻倍 網安中心籲防AI詐騙
馬會倡增播非本地賽馬 料4年多18.2億博彩稅
馬會倡增播非本地賽馬 料4年多18.2億博彩稅
舒適堡欠366員工逾7300萬 債權人：資不抵債
舒適堡欠366員工逾7300萬 債權人：資不抵債
兩清潔公司合謀定價 共罰2229萬 暫停3董事資格
兩清潔公司合謀定價 共罰2229萬 暫停3董事資格
業權註冊制擬後年推 不再需保管舊契 「強制更正」規則倡廢 欺詐案不知情買家業權獲保障
業權註冊制擬後年推 不再需保管舊契 「強制更正」規則倡廢 欺詐案不知情買家業權獲保障
現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥
現有土地轉制 無具體時間表 局方歸因不少業權欠妥
彌償基金自負盈虧 每宗易手徵0.014%
彌償基金自負盈虧 每宗易手徵0.014%
區議員遲報稅32月罰1000
區議員遲報稅32月罰1000
渣甸山獨立屋天台開工 梯高1.5米 冷氣工程東主木梯墮斃
渣甸山獨立屋天台開工 梯高1.5米 冷氣工程東主木梯墮斃
促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人
促成前美領晤蔡英文 黎否認當美台中間人
反恐第二案 提醒被捕權利否 警值日官：有貼出
反恐第二案 提醒被捕權利否 警值日官：有貼出
KK園區報道 紀曉波告香港01誹謗
KK園區報道 紀曉波告香港01誹謗
慢病共治增專職醫療 營養師收費380元 醫生稱轉介輪候３月 料服務吸引
慢病共治增專職醫療 營養師收費380元 醫生稱轉介輪候３月 料服務吸引
「冇錢過年」 3工人危坐天台討欠薪
「冇錢過年」 3工人危坐天台討欠薪
首半月截28宗帶無證蘭花入境 漁署籲內地辦年貨留意瀕危動植物管制
首半月截28宗帶無證蘭花入境 漁署籲內地辦年貨留意瀕危動植物管制
投廣署去年引資539間 升四成 內企居首美資第二 創職6864個投資677億元
投廣署去年引資539間 升四成 內企居首美資第二 創職6864個投資677億元
失業率續3.1% 減至11.3萬人
失業率續3.1% 減至11.3萬人
灣區熱搜：粵去年發現20新物種 部分即列瀕危 涵植物蝦蜘蛛蟾蜍 丹霞山清遠成「寶藏點」
灣區熱搜：粵去年發現20新物種 部分即列瀕危 涵植物蝦蜘蛛蟾蜍 丹霞山清遠成「寶藏點」
灣區手記：只出不進 ／文：尚東美
灣區手記：只出不進 ／文：尚東美
教學助理偷器材典當囚19月 無償還學校當舖損失 官批監守自盜違誠信
教學助理偷器材典當囚19月 無償還學校當舖損失 官批監守自盜違誠信
【Emily】新春金多寶初五攪珠 頭獎達1.88億史上最高
【Emily】新春金多寶初五攪珠 頭獎達1.88億史上最高
【Emily】跳繩港隊初一花車獻技 巴奧絕招重現
【Emily】跳繩港隊初一花車獻技 巴奧絕招重現
【Emily】狄志遠年度工作報告 記拆遷戶殘疾人困境
【Emily】狄志遠年度工作報告 記拆遷戶殘疾人困境
【Emily】渣馬伙小店應援跑手 盼推動「馬拉松經濟」
【Emily】渣馬伙小店應援跑手 盼推動「馬拉松經濟」
【Emily】海洋公園又有喜 川金絲猴生第四個BB
【Emily】海洋公園又有喜 川金絲猴生第四個BB
【Emily】人才辦訪加 招才助推「八大中心」
【Emily】人才辦訪加 招才助推「八大中心」