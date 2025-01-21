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去年投訴司法人員111宗 5年低

【明報專訊】司法機構昨日公布年報，提及要「擁抱科技發展」，首度提及人工智能（AI），稱去年採用語音轉換文字技術，以協助法官及司法人員書寫筆記。年報顯示去年有111宗針對法官等司法人員的投訴，其中一宗「可跟進投訴」獲證明部分屬實。翻查資料，去年投訴數目為近5年來最少（見表）。

上述111宗投訴當中，18宗為針對法官及司法人員行為的可跟進投訴，餘下93宗不獲跟進。其中一宗投訴獲證明部分屬實，投訴人為一名小額錢債審裁處的無律師代表訴訟人。法院領導在調查該個案後認為，該名暫委審裁官有時以不耐煩態度回應投訴人，其部分言辭不恰當，或有損外界對法官應不偏不倚的觀感，事後提醒相關司法人員在履行職責時須保持公正有禮。

年報指出，司法機構繼續優先處理2019年騷亂相關案件及與國安相關的法律程序；截至去年底，約2500宗此類案件中約95%已結案。

筆記採AI語音轉字

聆訊謄本研同用

年報提及，去年7月司法機構頒布首套為法官及司法人員使用生成式人工智能而設的指引，提示在工作中使用人工智能需保持審慎和負責任態度。根據指引，生成式人工智能有4個潛在用途，包括整理涉及大量文字的資訊、法律翻譯、撰寫演辭或行政工作，但不建議用作法律研究或分析。

另外，司法機構去年底開始循序漸進地在各級法院採用語音轉換文字技術，旨在提高法官及司法人員在聆訊期間書寫筆記的效率，並正探討將該科技擴展至製作聆訊謄本。

相關字詞﹕人工智能（AI） 投訴司法人員 司法機構

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