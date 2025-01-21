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大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解

【明報專訊】即將卸任大律師公會主席的杜淦堃昨日在法律年度開啟典禮致辭稱，維護國家安全具「根本重要性」，同時應審慎和相稱地運用新國安法例下的權力，政府務必證明本港是尊重公民權利的司法管轄區。首度以律師會會長身分致辭的湯文龍說，法律界應反思自身角色，籲業界釐清外界對本港管治制度的誤解。

杜淦堃稱「行動勝於言語」，「所有級別的官員和公職人員都必須能夠表明，他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使那些權力」。他強調，以審慎和相稱的方式行使國安法例的權力，對本港經濟的成功和市民福祉極為重要，亦與一國兩制的成功相輔相成。

此外，杜援引2022年辭任終院海外非常任法官的英國法官賀知義的言論，稱司法機構的獨立和能力，對投資水平和本地生產總值增長等至關重要。

湯文龍談到近年地緣政治趨緊張，有人發表無事實根據的評論，試圖影響公眾對本港制度的意見，呼籲業界有機會就擔當教育角色，釐清誤解。他說本港是世上唯一中英雙語司法管轄區，籲業界應抱大局思維。

張舉能：亟需資深大狀任法官

終院首席法官張舉能致辭時亦談及法律業界，稱香港許多最卓越的法官來自資深大律師行列，「藉資深大律師投身法官行列以支持法治的需求，也許從未如現在般迫切」。他在記者會補充，並不是需要很多資深大律師成為法官，又稱經過一輪招聘後，希望有新法官任命。

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