大律師會籲慎用國安權力 律師會促業界化外界誤解

杜淦堃稱「行動勝於言語」，「所有級別的官員和公職人員都必須能夠表明，他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使那些權力」。他強調，以審慎和相稱的方式行使國安法例的權力，對本港經濟的成功和市民福祉極為重要，亦與一國兩制的成功相輔相成。

此外，杜援引2022年辭任終院海外非常任法官的英國法官賀知義的言論，稱司法機構的獨立和能力，對投資水平和本地生產總值增長等至關重要。

湯文龍談到近年地緣政治趨緊張，有人發表無事實根據的評論，試圖影響公眾對本港制度的意見，呼籲業界有機會就擔當教育角色，釐清誤解。他說本港是世上唯一中英雙語司法管轄區，籲業界應抱大局思維。

張舉能：亟需資深大狀任法官

終院首席法官張舉能致辭時亦談及法律業界，稱香港許多最卓越的法官來自資深大律師行列，「藉資深大律師投身法官行列以支持法治的需求，也許從未如現在般迫切」。他在記者會補充，並不是需要很多資深大律師成為法官，又稱經過一輪招聘後，希望有新法官任命。