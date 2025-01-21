港有否政治犯？ 張：刑事案只有控辯方

至於多數國安案被告均被定罪或認罪，張官認為不能簡單得出任何結論，稱一定有被告被判無罪，也有控辯雙方提出上訴。他說不猜測為何有人認罪，普通人都想到原因眾多，「被告認罪很常有，不止是國安法（案件）才有」。他表示，一方面或有人讚律政司有證據才提控，或者也有人極端認為香港再無公正，但法官責任是根據法律及證據審案。

稱僅以國安案評法治屬片面

本港近年處理多宗國安大案，張官連續第二年在演辭提及，國安案只佔法院工作「一小部分」，並多次強調香港的普通法制。他列舉終院兩年內審理建築物管理、同志平權以至謀殺等案件，去年英國樞密院一宗清盤案亦引述6宗本港案例。他提醒，若單單聚焦備受矚目的國安或公共治安案件，狹隘看待本港法治和司法獨立，是誤解司法機構角色和職責全貌。

張官強調法院並非輿論仲裁者，也非檢控機關的延伸。他說，一國兩制的「兩制」賦予本港法院責任，在《基本法》下以另一制的方式應用國安法律；面對任何難題，「都要以忠於法律及香港普通法傳統為本位，此中不無挑戰，但司法機構完全有能力應對」。

張官說保障基本權利及維護國安之間往往存在張力，個別裁決或有爭議，司法機構對兩者始終堅守。