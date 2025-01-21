張舉能：聘海外法官變難 無損法制 林定國支持續委任留人 稱惠及普通法世界

聘南非星洲官 馬道立：理論上可

對於有建制派人士倡議聘任南非和新加坡法官，前首席法官馬道立回應說「in theory（理論上）可以」，但着記者問張官。律政司長林定國強調，政府全力支持司法機構繼續委任及挽留海外非常任法官。

自《港區國安法》2020年實施後，接連有終院海外非常任法官辭任或不續任，包括曾來港出席法律年度開啟典禮的英國最高法院前法官岑耀信和范理申。目前海外法官減至6人，是逾20年來新低。

張歸因地緣政治 稱現6人夠

張舉能昨在演辭稱，近年地緣政治局勢不斷加劇，部分海外法官遭有組織滋擾和施壓，顯示海外法官之位已變得何其政治化。他承認當前地緣政治不利下，延聘有地位和經驗的海外法官或不如以往順暢，但強調個別法官去留即使具重要性，終究不會削弱制度基礎和健全，「遠比這一切重要的是，司法機構比任何個人都宏大」。

對於部分海外法官辭任，張官不點名說他們有權持有意見，其決定也應受尊重，提早離任亦不代表司法機構質素或獨立性減低。他在演辭不止一次提及海外法官制度價值相當大，長期以來是香港司法獨立象徵。

張官在記者會多次強調目前6名海外法官足夠，今年已「排滿5個（月份）檔期」有海外法官來港審案，並說1997年回歸初期只有數名海外非常任法官，也有效處理眾多重大案件。

提九旬賀輔明續任 顯撐港法治

1998年起出任非常任法官的賀輔明，日前以近91歲高齡續任3年。張官指出，委任資深的賀輔明同時，亦可委任較年輕的海外法官，形容賀輔明是普通法世界的「巨人」，續任顯示他堅定及強力支持香港法院及法治。張官又說，賀輔明11月來港時連珠炮發追問上訴方資深大律師，他在倫敦每日騎單車到大律師事務所，閒時更會騎單車旅行，「見到都為他的體能及思維感到驚奇」。至於暫未有海外法官參與國安案件，張官說國安法規定指定法官才可審理，與招聘海外法官無直接關係。

張官強調，港人不應妄自菲薄，應對司法制度及法院有信心，自己有信心一定能找到適合、公正嚴明的海外法官。他不點名說，澳洲法官祈顯義儘管去年遇上示威，今年稍後仍會來港，「他都要來，他幾相信香港法治？幾相信法庭司法獨立？在人生步入退休的年齡，仍犯着這麼大的傳媒或政治壓力來香港做法官，他有多相信來香港做法官是榮譽、有意義的事？」

林定國在演辭提醒，除海外法官離任引起關注，去年至今亦有廖栢嘉及賀輔明兩名英國法官續任、來自澳洲的歐頌律獲新委任，顯示海外法官參與終院工作不僅香港受惠，所有普通法地區都有好處，例如賀輔明上月撰寫有關信託法重大裁決，也成為最權威案例。他批評有海外人士試圖向外籍法官施壓，不僅威脅香港法治，也波及普通法整體發展。

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