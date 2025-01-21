失業率續3.1% 減至11.3萬人

就業不足率1.1%

政府統計處昨公布，去年10月至12月失業率維持3.1%，失業人數較去年9月至11月略減6100至約11.3萬。同期就業不足率維持1.1%，就業不足人數則增約1800，至約4.35萬。

製造業金融業失業率顯跌

以行業劃分，不少行業失業率有較顯著跌幅，當中製造業3.3%，較上次公布的3.7%下跌0.4個百分點；金融業最新失業率為2.2%，也較上次公布的2.5%下跌0.3個百分點。

同期有部分行業失業率上升，包括「樓房裝飾、修葺及保養」由去年9月至11月的5.8%，上升0.3個百分點至6.1%；「人類保健活動」也由1.4%上升0.2個百分點至1.6%。

總勞動人口微升至383.2萬

最新總就業人數約371.9萬，較去年9月至11月增約7100；最新總勞動人口約有383.2萬，較去年9月至11月數字微升。