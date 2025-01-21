投廣署去年引資539間 升四成 內企居首美資第二 創職6864個投資677億元

料今年實現3年引資1130間目標

投廣署長劉凱旋指出，隨着環球經濟逐步復蘇及國家對本港大力支持等因素，預期今年來港企業續有正面增長。她又稱，目前按比例已階段性達到2022年《施政報告》訂下的績效指標，即於2023至2025年間吸引至少1130間企業在港開設或擴展業務，從而帶來至少770億元直接投資額和創造至少15,250個就業機會，她強調有信心今年內完成相關指標。

投廣署去年協助在港開設或擴展業務的539間海外及內地企業中，來自內地的仍佔最多，達273間，美國企業緊隨其後，由前年排第3升至第2，共有52間（見表）。

帶路沿線國家企業佔12%

另外，來自一帶一路沿線國家或地區的企業有66間，較前年多兩間，佔總數約12%。劉稱內地及歐美等傳統市場均視香港為「跳板」，以進軍內地、走出海外或東南亞等地區，她提到北部都會區擁有龐大發展機遇及基建項目，為工程及設計等相關企業帶來很多機會，24間法國企業中，不少從事工程及基建等業務。若按行業性質，佔最多為創科業，共120間；其次為金融服務及金融科技，佔110間；家族辦公室佔95間。

至於由投廣署負責財務審查的新資本投資者入境計劃，劉稱去年3月至年底有逾7000宗查詢，有逾800宗申請，預計會帶來逾240億投資額；其中240宗申請已完成投資，帶來72億元投資總額。

回應特朗普上場影響

指美企務實 對吸引外資樂觀

被問特朗普上任後其對華政策會否影響署方招商引資，劉凱旋稱，料中美關係會繼續存在不明朗因素，但署方協助落戶香港的企業中，美國企業永遠排首幾名，可見企業的務實態度，而且大型企業尋覓增長據點一定選擇中國及亞洲地區，除非美國政府指明特定行業不准投資。她說不少企業仍繼續走進本港，故對未來繼續吸引企業落戶本港感到樂觀。

劉形容今年署方工作會着重「三搶」，即搶企業、搶人才、搶資金，令更多企業知道香港是一個賺錢、擴張業務及宜居好地方，又會鼓勵企業在港的業務做得更深更廣，以及在傳統市場重點引入新興產業，助力本港發展文化、創意、科技等具優勢的新產業。