慢病共治增專職醫療 營養師收費380元 醫生稱轉介輪候３月 料服務吸引

另增設護士診所 評估糖尿腳

前年11月起推出的慢病共治計劃，資助年滿45歲合資格市民於家庭醫生篩查和管理糖尿病和高血壓，每年資助覆診6次。醫衛局昨稱透過公開招標程序策略採購，在全港增設逾40個私營服務點，昨起為慢病共治計劃參加者提供護士診所及專職醫療，下階段會為其他地區康健中心會員提供服務，詳情稍後公布。政府物流署資料顯示，該份公開招標金額約1.16億元，涉及6間醫療和社福機構。

視光師驗眼底 物理治療痛症

醫衛局表示，護士診所會新增提供「糖尿腳」評估、處理和預防服務，並制定個人化健康生活和日常飲食習慣改善計劃等。專職醫療方面，該局稱物理治療師會為過重且有關節痛等複雜個案，度身訂做運動處方及痛症治療，營養師會為經護士指導但仍未達預期者，提供針對營養飲食指導，視光師則會提供眼底攝影檢查。

據慢病共治計劃家庭醫生指引，糖尿病和高血壓患者計劃期內可接受一次視光檢查和由護士診所評估足部，其後每年可接受兩次護士診所和三次物理治療或營養諮詢，糖尿病人另可每年接受視光檢查。根據計劃網站資料，護士診所、視光師、物理治療師和營養師私營服務點分別有15個、7個、11個和11個，部分服務點同時提供多種服務。

病人組織關注共付金額水平

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，護士諮詢和專職醫療非緊急和迫切服務，關注共付水平能否吸引市民參與，尤其營養師收費較貴，期望了解涵蓋何等服務，及是否因私營市場較少營養師而抬高費用。他亦關注市民是否知悉服務流程和內容，建議由地區康健中心為病人解說和預約服務。

參與慢病共治計劃的家庭醫生林永和稱，以往已可轉介病人在地區康健中心付費接受護士諮詢和專職醫療，惟供不應求，有病人需等兩至三個月才可見營養師，相信加入新服務點可紓緩輪候時間。他預計有約兩成糖尿病人因血糖管理欠佳而需見營養師，以往亦有病人為免服藥而獲轉介營養師管理體重，且380元收費已較一般私營收費便宜，相信有一定需求和吸引力。