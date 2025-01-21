教學助理偷器材典當囚19月 無償還學校當舖損失 官批監守自盜違誠信

不信為還父債 官：欠債200萬「病態賭博」

對於被告黃景誠（34歲）求情時聲稱因要為父親還債而犯案，法官郭偉健不信納，指被告父親欠債距離案發超過20年，不相信仍有債主追債，並引述被告呈交的精神報告指出，被告曾因投資加密貨幣和股票損失，連同賭波和賭馬欠下共200萬元債務。另外，被告從本案得益20萬元，一半用作還債，一半用作繼續賭博，郭官認為被告病態賭博才是犯案主因。

至於被告稱其母患癌，並在他被捕後復發，郭官認為被告犯案時沒有理會到母親病情，並非減刑理由，唯一求情是被告在開審前認罪，惟其間辯方又爭議相關器材價值，令控方需再整理案情陳述，故最終決定判被告監禁19個月。

控罪指報稱教學助理的被告於2022年1月31日至5月3日，在葵涌順德聯誼總會李兆基中學偷竊1部相機連兩支鏡頭、41部手提電腦、7部桌上電腦、25套頭戴式虛擬實境裝置、兩部相機及1部攝錄機。

偷77部器材 助理校長點算揭發

案情指出，被告在2011年11月起在該校任STEM教學助理，負責提供電腦技術支援；學校助理校長於2022年5月5日點算學校電子器材時，發現部分器材不翼而飛。同日被告到警署自首，並在警誡下承認將上述物品典當。

【案件編號：DCCC 69/23】