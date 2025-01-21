灣區手記：只出不進 ／文：尚東美

記得聖誕節時記者與友人到火鍋店聚餐，該店靠近商場出入口，而出入口外面佈置了雪人。「不好意思，這裏只出不進。」站在門口的商場工作人員卻向打算離開的遊客說，該遊客嘗試通過，回應說：「我就是出去呀。」「不行，這裏不能進去，只能出來，請去其他通道。」工作人員一邊說，一邊把放在門口的告示牌拿過來給遊客看。

記者看到，牌上寫着「現場實施客流管控，此通道只出不進，請按圖示繞行至其他區域，敬請諒解」，並附有商場進出口地圖標識。幾回拉扯後，該遊客終於放棄，面露不悅的走了。記者與友人很疑惑，工作人員的意思應該是不能從該門口進入擺放雪人的地點，問題是將告示牌放在商場內，「只出不進」就變成可以從該門口離開商場。

過了大概一分鐘，又有另外一名工作人員過來，見到不少遊客被攔截就說「這裏可以進出，是一樓才不可以」。「不是吧，我聽到對講機說這裏也要……」最後兩人通過對講機向總台確認，才明確該門口根本可以正常進出，最終疏導了人群。

對此友人表示：「人多限流沒錯，但至少要溝通好安排好吧，我覺得我都可以來做臨時工了。」

文：尚東美