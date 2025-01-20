明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：穗東三鐵樞紐 新塘乘軌谷產業 「牛仔褲之都」增城轉型先進製造業

【明報專訊】自本月5日起，香港西九龍每日往返各有兩班高鐵停經廣州增城的新塘站，有望帶動人員交流。新塘站自2023年9月完成升級工程後重新啟用，規劃成為「三鐵合一」（高鐵、城際、地鐵）的廣州東部樞紐站。增城過去以「牛仔褲之都」聞名，如今在交通助力下，有意向先進製造業轉型，發展半導體與集成電路、顯示屏、新能源汽車及現代服務業。

港高鐵接通 連結廣深機場

現時每日廣深港高鐵列車，從西九龍及廣州東早晚各有兩班途經新塘，方便來往增城及香港的旅客「早出晚歸」。新塘站過去是廣深鐵路上一個小站，高速化後一直被「飛站」。隨着廣汕鐵路建設，新塘站自2021年起展開升級工程，成為7月台17線的全新大站，2023年9月重新啟用，啟用當日亦是廣汕高鐵（廣州—汕尾）開通的日子，新塘站是始發站，從新塘至汕尾全程最快53分鐘。

年初高鐵新運行圖實行後，除了連接西九龍，新塘站亦有高鐵班次直達湖南、安徽、江蘇、江西、福建及浙江。城際軌道方面，新塘站亦是穗莞深城際的一站，只不過根據鐵路與城際命名不得相同的原則，城際車站的名稱為「新塘南」。穗莞深城際將新塘與東莞西站、深圳寶安機場連上，未來還將接駁新白廣城際（新塘—白雲機場—廣州北站）、佛穗莞城際，進一步擴建至9月台21線規模，並在地底接駁廣州地鐵13、16號線，成為「三鐵合一」且連接廣深兩大機場的樞紐站。

有了軌道交通基建加持，增城區有意成為廣州的「東部中心」。根據廣州市規劃和自然資源局去年編制的《廣州東部中心總體規劃》，廣州東部中心範圍有65%位於增城區，預測2035年廣州東部中心常住人口將達300萬，其中增城範圍約160萬人。去年1至10月，增城完成土地儲備面積約7平方公里，獲批用地約8平方公里，兩個指標均居全廣州市第一，是廣州市範圍內產業用地較集中的地區。

聚焦半導體 引入希音本田北汽

產業方面，新塘是全國最大的牛仔服飾生產中心，鼎盛時期全球每3條牛仔褲就有一條產自新塘。如今，新塘仍有4000多間牛仔服飾相關企業，2024年1至11月產值突破百億元人民幣。未來，增城區將培育發展半導體與集成電路、顯示屏、新能源汽車等主導產業及現代服務業，引入新世界華南中心、希音（Shein）灣區供應鏈、廣州本田增城工廠、北汽華南生產基地等大型企業。

明報記者 林迎

上 / 下一篇新聞