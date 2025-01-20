灣區熱搜：穗東三鐵樞紐 新塘乘軌谷產業 「牛仔褲之都」增城轉型先進製造業

港高鐵接通 連結廣深機場

現時每日廣深港高鐵列車，從西九龍及廣州東早晚各有兩班途經新塘，方便來往增城及香港的旅客「早出晚歸」。新塘站過去是廣深鐵路上一個小站，高速化後一直被「飛站」。隨着廣汕鐵路建設，新塘站自2021年起展開升級工程，成為7月台17線的全新大站，2023年9月重新啟用，啟用當日亦是廣汕高鐵（廣州—汕尾）開通的日子，新塘站是始發站，從新塘至汕尾全程最快53分鐘。

年初高鐵新運行圖實行後，除了連接西九龍，新塘站亦有高鐵班次直達湖南、安徽、江蘇、江西、福建及浙江。城際軌道方面，新塘站亦是穗莞深城際的一站，只不過根據鐵路與城際命名不得相同的原則，城際車站的名稱為「新塘南」。穗莞深城際將新塘與東莞西站、深圳寶安機場連上，未來還將接駁新白廣城際（新塘—白雲機場—廣州北站）、佛穗莞城際，進一步擴建至9月台21線規模，並在地底接駁廣州地鐵13、16號線，成為「三鐵合一」且連接廣深兩大機場的樞紐站。

有了軌道交通基建加持，增城區有意成為廣州的「東部中心」。根據廣州市規劃和自然資源局去年編制的《廣州東部中心總體規劃》，廣州東部中心範圍有65%位於增城區，預測2035年廣州東部中心常住人口將達300萬，其中增城範圍約160萬人。去年1至10月，增城完成土地儲備面積約7平方公里，獲批用地約8平方公里，兩個指標均居全廣州市第一，是廣州市範圍內產業用地較集中的地區。

聚焦半導體 引入希音本田北汽

產業方面，新塘是全國最大的牛仔服飾生產中心，鼎盛時期全球每3條牛仔褲就有一條產自新塘。如今，新塘仍有4000多間牛仔服飾相關企業，2024年1至11月產值突破百億元人民幣。未來，增城區將培育發展半導體與集成電路、顯示屏、新能源汽車等主導產業及現代服務業，引入新世界華南中心、希音（Shein）灣區供應鏈、廣州本田增城工廠、北汽華南生產基地等大型企業。

明報記者 林迎