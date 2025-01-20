參加科技園賽尋合作 葡初企盼拓亞洲市場

今次是第九屆賽事，科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤受訪稱，今年參賽人數由去年的1500增至1803，合作伙伴亦由23個增至33個。粘稱，合作伙伴包括一些海外大學院校，由他們推薦110個海外項目，最終有40隊入選來港參賽，各隊需向專業人士介紹方案（pitching），勝出者可參與園區的IDEATION計劃，獲10萬元資助。粘冀藉此鼓勵團隊留港，運用科學園資源推動創業意念。

稱港具「科學到產品」完整生態鏈

來自內地、台灣或海外如美國、馬來西亞、泰國、新加坡、澳洲等的40支參賽團隊，共逾百名參賽者。其中葡萄牙的初創IPLEXMED成員分別來自米尼奧大學及伊比利亞國際納米技術研究所，其病菌快速測試裝置可檢測到5種具抗藥性的上呼吸道病菌，透過檢取痰液於20分鐘得出結果，較傳統核酸測試12至24小時大減。

IPLEXMED行政總裁兼聯合創辦人Bruno Almeida稱，今次來港是因香港具有由科學到產品（science to product）的完整生態鏈，他們檢測器的核心技術運用了納米感測器，香港亦有團隊正做類似研究，冀與他們合作發展技術。Bruno續稱，其產品仍在原型階段，取得所需認證後，目標明年推出市場，形容香港會是他們連接亞洲及內地市場的重要門戶。

南京大學檢測「生物痕迹」奪金

南京大學環境學院副研究員楊江華表示，團隊核心技術是檢測環境的生物痕迹如糞便、表皮細胞、體液等，以檢驗生物多樣性。他說，傳統方式靠捕撈後記錄，效率較低，新技術可用於檢測藻類、鳥類、浮游生物等，在漁農業、政府工程環評等方面都可應用，技術已用於全國10省，並有與國際合作。楊稱香港是海洋研究高地，冀藉香港進一步將技術於國際推展，助益維持全球生態。南京大學團隊在今屆奪得「非本地大學組的可持續發展與智慧城市」主題組別金獎，獲1萬港元初始啟動資金，並直接加入科技園公司IDEATION計劃。

明報記者 鄭律銘