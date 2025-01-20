參加科技園賽尋合作 葡初企盼拓亞洲市場

【明報專訊】為推動學界參與創科並吸引海外科研人才，科技園公司上周五（17日）起一連3日舉行學界創業比賽Hong Kong Techathon+ 2025，1803名參賽者組成380支隊伍，當中40隊來自境外，包括美國、葡萄牙、內地等，科技園公司代表期望透過活動鼓勵來港的團隊留港發展。有來自葡萄牙研發上呼吸道病菌快速測試的科研團隊冀來港尋求合作，助產品拓展亞洲及內地市場。
今次是第九屆賽事，科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤受訪稱，今年參賽人數由去年的1500增至1803，合作伙伴亦由23個增至33個。粘稱，合作伙伴包括一些海外大學院校，由他們推薦110個海外項目，最終有40隊入選來港參賽，各隊需向專業人士介紹方案（pitching），勝出者可參與園區的IDEATION計劃，獲10萬元資助。粘冀藉此鼓勵團隊留港，運用科學園資源推動創業意念。
稱港具「科學到產品」完整生態鏈
來自內地、台灣或海外如美國、馬來西亞、泰國、新加坡、澳洲等的40支參賽團隊，共逾百名參賽者。其中葡萄牙的初創IPLEXMED成員分別來自米尼奧大學及伊比利亞國際納米技術研究所，其病菌快速測試裝置可檢測到5種具抗藥性的上呼吸道病菌，透過檢取痰液於20分鐘得出結果，較傳統核酸測試12至24小時大減。
IPLEXMED行政總裁兼聯合創辦人Bruno Almeida稱，今次來港是因香港具有由科學到產品（science to product）的完整生態鏈，他們檢測器的核心技術運用了納米感測器，香港亦有團隊正做類似研究，冀與他們合作發展技術。Bruno續稱，其產品仍在原型階段，取得所需認證後，目標明年推出市場，形容香港會是他們連接亞洲及內地市場的重要門戶。
南京大學檢測「生物痕迹」奪金
南京大學環境學院副研究員楊江華表示，團隊核心技術是檢測環境的生物痕迹如糞便、表皮細胞、體液等，以檢驗生物多樣性。他說，傳統方式靠捕撈後記錄，效率較低，新技術可用於檢測藻類、鳥類、浮游生物等，在漁農業、政府工程環評等方面都可應用，技術已用於全國10省，並有與國際合作。楊稱香港是海洋研究高地，冀藉香港進一步將技術於國際推展，助益維持全球生態。南京大學團隊在今屆奪得「非本地大學組的可持續發展與智慧城市」主題組別金獎，獲1萬港元初始啟動資金，並直接加入科技園公司IDEATION計劃。