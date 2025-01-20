熱水爐疑漏電 劏房獨居婦浴室亡 鄰戶洗澡同曾觸電 署方斷電命業主檢查

機電署回覆查詢稱，前日早上派員到場調查，初步懷疑電熱水爐金屬外殼因單位電力線路故障而漏電，導致事主觸碰熱水爐外殼時觸電，正深入調查以確定成因；並已截斷有關單位供電，以及向業主發出改善通知書，要求聘請註冊電業承辦商檢查及確認單位內所有電力裝置安全後，才恢復供電。

據了解，涉事單位「一劏四」，趙婦2022年起獨自租住一房，她已婚逾20年，無子女，夫婦約3年前開始分居，兩人仍有聯絡。趙近期患病，月初曾往內地接受藥物治療。據悉，上周五晚上約8時，趙的鄰房租戶洗澡期間輕微觸電，遂向另一劏房鄰居求助及借用浴室，惟洗澡時亦遇觸電，其後告知業主。業主以電話聯絡趙婦不果，至翌日上門無人應門，遂報警。

消息稱業主購入17年沒檢查

警方封鎖現場蒐證並召相關部門協助，案件列屍體發現，女子死因待驗屍確定，案件由深水埗警區刑事調查隊跟進。據了解，單位主電箱在趙婦房間，其房開關電源跳掣，而業主約於17年前購買該單位後電力系統一直沒維修或檢查。

工會：可買電筆測漏電

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新估計，事件可能因熱水爐俗稱「水線」的接地線鬆脫、生鏽或工人未妥善安裝，造成漏電。他呼籲倘接觸熱水爐的金屬外殼時手痹，或屬漏電；亦可自行買試電筆，以測試金屬外殼的熱水爐有否漏電迹象，如有懷疑應立即關上電掣，並安排註冊電業承辦商檢查。