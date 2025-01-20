陳茂波赴經濟論壇年會 推廣「超級增值人」優勢

【明報專訊】財政司長陳茂波今日出發前往瑞士達沃斯，出席一年一度的世界經濟論壇年會。陳茂波昨在網誌表示，希望透過年會向國際政商界領袖介紹香港在不同範疇的發展策略和措施，推廣本港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢與價值。
港鐵機管局港交所高層隨團
今年世界經濟論壇年會今日揭幕，一連5日在瑞士達沃斯舉行，陳茂波將在多個主題研討會及午餐會發表演說，並與各地政商界領袖舉行雙邊和圓桌會面，介紹本港最新發展、優勢和機遇。陳茂波表示，各國都希望透過年會了解本港和區內最新政經情况，以及區內對不同國際議題的觀點。他提到，今年年會主題為「智能時代的合作」，值得深思和探討在緊張的地緣政治局勢下，各國如何加強合作把握人工智能和創科發展機遇，應對氣候變化挑戰等。
陳茂波將於周六（25日）返港，機管局、港鐵及港交所高層將隨團到達沃斯，行政會議召集人葉劉淑儀亦會到當地出席由世界經濟論壇主辦的「女性政治領袖論壇」。
另外，「亞洲金融論壇」上周在本港舉行，陳茂波引述訪港的歐美金融機構領袖表示，香港作為內地與全球市場的橋樑角色無可比擬，本港是它們拓展內地與亞洲資產和財富管理業務的理想平台，部分機構更已展開擴充。陳茂波又表示，部分「全球南方」國家希望善用香港多元化籌融資服務，支持綠色轉型和分攤災害風險等工作，以及加快基建、經濟和社會發展。