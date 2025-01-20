陳茂波赴經濟論壇年會 推廣「超級增值人」優勢

港鐵機管局港交所高層隨團

今年世界經濟論壇年會今日揭幕，一連5日在瑞士達沃斯舉行，陳茂波將在多個主題研討會及午餐會發表演說，並與各地政商界領袖舉行雙邊和圓桌會面，介紹本港最新發展、優勢和機遇。陳茂波表示，各國都希望透過年會了解本港和區內最新政經情况，以及區內對不同國際議題的觀點。他提到，今年年會主題為「智能時代的合作」，值得深思和探討在緊張的地緣政治局勢下，各國如何加強合作把握人工智能和創科發展機遇，應對氣候變化挑戰等。

陳茂波將於周六（25日）返港，機管局、港鐵及港交所高層將隨團到達沃斯，行政會議召集人葉劉淑儀亦會到當地出席由世界經濟論壇主辦的「女性政治領袖論壇」。

另外，「亞洲金融論壇」上周在本港舉行，陳茂波引述訪港的歐美金融機構領袖表示，香港作為內地與全球市場的橋樑角色無可比擬，本港是它們拓展內地與亞洲資產和財富管理業務的理想平台，部分機構更已展開擴充。陳茂波又表示，部分「全球南方」國家希望善用香港多元化籌融資服務，支持綠色轉型和分攤災害風險等工作，以及加快基建、經濟和社會發展。