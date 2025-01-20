未按時報稅沒應訊 區議員李天賜被捕

民署稱續履職 按裁決考慮處理

警方回覆查詢表示，一名43歲李姓男子早前被法庭以傳票控以「未有按時提交報稅表」，惟沒按時到庭應訊，警方本月9日以涉嫌「到庭應訊通知書不獲遵行」預約拘捕他。他已獲准保釋，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

李天賜為西貢區地委會界別議員，他被捕後繼續在社交網站分享參與地區活動及服務。本報昨透過李天賜助理向他查詢，至截稿前未獲回覆。民政事務總署稱，由於案件已進入司法程序，不會評論，會密切留意案件發展，按法院裁決和《區議會條例》考慮如何處理。

根據《稅務條例》，任何人如無合理辯解未有按時提交報稅表，可罰款1萬元，並可加徵相當於少徵稅款3倍的罰款；倘在遲交報稅表後沒遵照法庭命令，可罰款2.5萬元。

根據區議員履職監察制度，若區議員被法庭定罪並判監，民青局長可委任監察委員會展開調查，涉事議員可被處分，包括被勸喻、警告、罰款或停職。今屆曾有其他區議員被控刑事罪行，元朗區議員施駿興去年被控非禮及與16歲以下女童非法性交，案件今年9月開審，他目前繼續履行議員職務。