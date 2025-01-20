料國安法張力持續 籲給法庭時間空間

信法庭對法例看法隨時間改變

擔任主席3年的杜淦堃表示，從法例歷史看，國安法仍比較新，要看法院會否有新的角度詮釋及演繹，相信與本地法例還是會有張力，呼籲給法庭時間和空間，繼續解釋條文和審理案件。他無意為法庭處理案件打分，但相信隨着時間和社會改變，法庭對法例看法可改變，會考慮當時社會看法及各方觀點來決定。被問及法律鐘擺會否由嚴格轉向放寬，他強調有信心法院就香港最需要情况從法律原則判案。

自2020年國安法後，多名終審法院海外非常任法官先後離任，目前終院共6名海外法官，是1999年後新低。不時與海外法官交流的杜淦堃相信香港仍有機會吸引海外法官，政治環境也可能隨時間改變，但承認「在某些地方找，當然困難啦」。

海外官料在本地皆受壓 留任因撐港

終院前非常任法官梅師賢曾向本報建議，可避免委派海外法官參與爭議案件。杜淦堃說，確有人曾有類似建議，但讓海外非常任法官廣泛參與不同範疇案件是終院特色，現行制度是好的。他表示，海外法官過去在憲法、刑事等均有很大貢獻，例如在伙同犯罪原則、詐騙犯罪元素。

杜淦堃又說，留任海外法官在本身的司法管轄區一定承受很多壓力，願留任是因非常支持香港法院工作，同時他們來港時與香港法官一同審案，也給到他們信心。