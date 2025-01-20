將卸任杜淦堃 籲政府容不同觀點 稱公會主席任內不亢不卑 海外觀感問題需深耕細作

明報記者 林勵

2022年起接掌大律師公會執委會的杜淦堃，任內經歷《基本法》第23條本地立法，同時大律師公會恢復每年率團訪問北京，修補與北京的關係。公會2002及03年在當時23條立法提出意見，包括多次發表意見書，也多次質疑當時建議。

23條多建議未獲納 專業發聲已盡本分

23條立法諮詢後，公會多項建議未接納，杜淦堃形容，每人也想意見獲接受，「提出了就希望聆聽的人接受」，同時亦說當局也不可能對公會意見照單全收，公會已透徹表達觀點，已盡本分。他表示，公會從專業角度發聲，無預設立場，「不應為支持而支持、反對而反對」。

初上任時，杜接受本報專訪談及，可批評制度缺陷，同時要在制度下努力爭取、令制度變好。回顧任內，他說交給外界及會員評論能否做到，公會初心一直從純法理角度而非政治角度就法治發聲，這點絕無改變。杜淦堃強調，公會最重要是不亢不卑、有話直說，「公會不應該也不可以為任何人吶喊助威」。被問及是否指對有權的人不亢不卑，他說對任何人都是。

晤京官時感對方想聽真心話 重視公會意見

他續舉例說，過去在北京會見的內地官員或任何部門，都是想聽真心話、且重視公會意見，「而非想我們講一些他們已經聽過、好多人講的說話，只講一些支持他們的說話」。

公會前主席夏博義因提出檢討國安法遭中聯辦及建制派炮轟，法律界當時憂慮政府修改大律師規管模式。杜淦堃形容，大律師行業去留的討論從來都有，時多時少，將來也不會消失，但認為社會、特區政府或中央政府均明白，獨立大律師行業在本港法制中發揮很大角色，包括很多大律師日後加入司法機構擔任法官，獨立性很重要。

大律師去留討論料難消失 惟京港均知角色重要

新加坡本月中舉行法律年度開啟典禮，杜淦堃說，兩地市場不同，都是優秀的司法管轄區。他說，歐美及海外市場目前對新加坡的人權、國家安全法律等議題關注較少，而新加坡歷史上也有本身挑戰，現在走到不同階段，某方面挑戰少一點，也是自然。他認為新加坡也有可取地方，「新加坡人很齊心，在推廣新加坡上，政府、商界也好，很齊心」。

杜淦堃任內不時到外地出席研討會及其他法律組織活動，他說香港也面對海外觀感問題，與外國朋友溝通時，當地一面倒認為香港每件事都有問題，但從提問水平反映對方不了解。至於如何處理，他說：「都要深耕細作，不能一時三刻改變，我們都要確保無論政府也好、有關方面，都要肯聽、容納不同觀點，香港是一個多元的社會來的。」

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