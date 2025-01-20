鄧炳強：盡合法合適方法救被拐港人 就販運人口立法否 稱現法例可處理

稱有個案沒繳贖金亦可返港

對於有意見認為是家屬繳贖金多於政府幫忙，鄧炳強昨於無綫節目《講清講楚》指出，有受困港人沒繳贖金都可返港，至於有多少事主是繳贖金後返港，他說「有幾多個繳贖金、幾多個沒繳贖金，過程是怎樣，並不重要」，因為都牽涉一些行動情况，強調最重要是事主安全返港。他稱過往有家屬被詐騙或被嘗試詐騙贖金，認為家屬最重要是與警方聯絡。

鄧指出，政府終極目標是事主可安全返港，加上事主並非身處香港，故政府會用盡一切可行辦法，包括與有關當局聯繫。至於短期內會否再有港人獲釋，他稱香港和泰國當局或其他地方都很盡力，希望受害人可盡快回港。他稱政府在事件的角色包括很多情報及資料交換，政府的關注非常重要，令市民洞悉到有誘騙情况。鄧提到暫時調查發現，警方早前拘捕的一名中介只涉一宗「賣豬仔」案，當局必定會徹查到底，包括本港有沒有誘騙集團等。

協助被誘騙港人家屬的前區議員余德寶稱，去年至今共收到8宗求助，當中一人上周四（16日）安全回港，仍有7人未能回港，他今早將聯同家屬到緬甸駐港總領事館遞信表達訴求和尋求協助，冀緬甸政府協助營救。