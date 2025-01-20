鄧炳強：盡合法合適方法救被拐港人 就販運人口立法否 稱現法例可處理

【明報專訊】近日有懷疑被誘騙至東南亞遭禁錮從事非法工作的港人繳付贖金後返港，至今仍有11人受困。保安局長鄧炳強昨稱，當局會用盡一切可行辦法助事主安全返港；被問到可行辦法是否包括繳贖金時，鄧說「我想任何方法，合法和適當的都要做」。至於會否就打擊販運人口立法，他稱看不到現行法例出現不能控制或處理的情况，但會檢視相關法例，強調任何能夠令有關情况改善的方案都會考慮。
稱有個案沒繳贖金亦可返港
對於有意見認為是家屬繳贖金多於政府幫忙，鄧炳強昨於無綫節目《講清講楚》指出，有受困港人沒繳贖金都可返港，至於有多少事主是繳贖金後返港，他說「有幾多個繳贖金、幾多個沒繳贖金，過程是怎樣，並不重要」，因為都牽涉一些行動情况，強調最重要是事主安全返港。他稱過往有家屬被詐騙或被嘗試詐騙贖金，認為家屬最重要是與警方聯絡。
鄧指出，政府終極目標是事主可安全返港，加上事主並非身處香港，故政府會用盡一切可行辦法，包括與有關當局聯繫。至於短期內會否再有港人獲釋，他稱香港和泰國當局或其他地方都很盡力，希望受害人可盡快回港。他稱政府在事件的角色包括很多情報及資料交換，政府的關注非常重要，令市民洞悉到有誘騙情况。鄧提到暫時調查發現，警方早前拘捕的一名中介只涉一宗「賣豬仔」案，當局必定會徹查到底，包括本港有沒有誘騙集團等。
協助被誘騙港人家屬的前區議員余德寶稱，去年至今共收到8宗求助，當中一人上周四（16日）安全回港，仍有7人未能回港，他今早將聯同家屬到緬甸駐港總領事館遞信表達訴求和尋求協助，冀緬甸政府協助營救。