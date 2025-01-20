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調查：27%中學生感躺平 多視為生活態度「覺醒」非逃避

【明報專訊】近年青年「躺平」現象備受社會關注，基督教女青年會一項有關中學生躺平的研究顯示，逾四分之一受訪中學生自覺已躺平，當中逾四成人稱已躺平逾一年。女青總主任（青年及社區服務）郭義聰稱，整體受訪者傾向視躺平為深思熟慮後「覺醒」的生活態度，他鼓勵青年繼續裝備自己，同時社會亦應給他們想像未來的機會。

女青去年9至11月以問卷訪問990名中一至中六學生，研究中學生躺平行為及態度。調查發現27%學生已躺平，初中及高中生約各佔一半，其中29.2%受訪者稱已躺平1至3個月，另有41.2%稱已躺平逾年。

躺平者逾半自稱「舒適型」

研究中有52.6%受訪者對躺平態度中立。自覺躺平者當中，最多視「懶散」（71.2%）為躺平行為，其次為「輕鬆過活」（61.4%）、「不做功課」（55.8％）及「不想社交」（53.6%）等。研究另把躺平行為分6個類型，逾五成自覺躺平的受訪者自認為是「舒適型」躺平，即認同「躺平是個人自由、平衡利弊後的決定」等，僅約兩成人屬「無望型」，即認同「曾經努力但不成功、向社會上層流動機會很少」等描述。

女青表示，躺平過去被視為青年逃避問題的態度，惟隨着社會變遷，整體受訪者傾向視躺平為深思熟慮、平衡利弊後「覺醒」 的生活態度。問卷把躺平分為「覺醒」與「逃避」兩類，當中部分「覺醒」描述獲八成受訪者同意，認同「逃避」描述的受訪者則佔約五成（見表）。

女青籲社會給青年機會想像未來

青年阿偉（18歲，化名）自言，曾花許多時間溫習仍追不上學業進度，認為付出與結果不成正比，故自高中開始躺平，不再在乎成績高低及職涯發展，把時間花在打機等自己喜歡的事。直至他參與女青短期試工計劃，於綜合社會服務處實習，擴闊視野及社交圈子，逐漸對前景有初步想像。阿偉希望將來從事工時及收入穩定的工作，同時等待一個值得自己再次努力及付出的機會。

郭義聰表示，研究反映大部分人並非單純感到無望或無方向而躺平。他鼓勵青年繼續裝備自己，社會亦應給予他們想像未來的機會，例如工作體驗、海外交流團等，讓他們增廣見聞、發揮所長。

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