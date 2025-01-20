SKYTOPIA全球招商 林天福：推介會反應好

【明報專訊】機管局擬發展機場城市「SKYTOPIA」，料成本約千億元，當中約700億元會全球招商。機管局主席林天福稱，已向商界舉行首場推介會，形容業界反應良好，有內地、亞洲及歐美投資者表示有興趣，正積極討論中，機管局日後會於內地及外國舉行更多推介會。林天福表示目前轉機旅客平均於香港機場逗留約4小時，期望SKYTOPIA可吸引他們離開機場禁區，在港逗留更長時間和消費，相信項目可成為吸引更多旅客來港的新景點。
SKYTOPIA涉多個項目，包括提供逾570個泊位的遊艇港灣。林天福昨於商台節目《政好星期天》稱，機場島及港珠澳大橋口岸填海工程完成後形成的港灣，因風平浪靜而適合發展遊艇俱樂部，將預留至少一半泊位供來自大灣區以至亞洲、經濟條件較好的「遊艇自由行」旅客使用，甚至可考慮配合私人飛機業務。
建鮮活市集 或可比築地市場做得更好
機管局亦計劃在港珠澳大橋香港口岸人工島興建空運鮮活市集，林稱香港航空網絡完善，而冷凍運輸方面特別出色，亦可進口水果、肉類及海鮮，形容或可比東京築地市場做得更好，料對旅客有一定吸引力。
機管局擬設兩個無人駕駛運輸系統連接機場城市，林天福強調，建設機場城市不可影響現有交通，故期望將來往機場及機場城市的交通分割，預料港珠澳大橋口岸至「11 SKIES」航天城路段今年底至明年初完成，到2028年再延伸至東涌站。另外，林天福表示，機場三跑系統啟用後已於繁忙時間增加航班，舉例農曆新年假期間日均有75對來往香港及日本航班，平均每15分鐘一班航班出發及抵達，相信航班數量增加，將有助降低機票價格。