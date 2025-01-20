SKYTOPIA全球招商 林天福：推介會反應好

SKYTOPIA涉多個項目，包括提供逾570個泊位的遊艇港灣。林天福昨於商台節目《政好星期天》稱，機場島及港珠澳大橋口岸填海工程完成後形成的港灣，因風平浪靜而適合發展遊艇俱樂部，將預留至少一半泊位供來自大灣區以至亞洲、經濟條件較好的「遊艇自由行」旅客使用，甚至可考慮配合私人飛機業務。

建鮮活市集 或可比築地市場做得更好

機管局亦計劃在港珠澳大橋香港口岸人工島興建空運鮮活市集，林稱香港航空網絡完善，而冷凍運輸方面特別出色，亦可進口水果、肉類及海鮮，形容或可比東京築地市場做得更好，料對旅客有一定吸引力。

機管局擬設兩個無人駕駛運輸系統連接機場城市，林天福強調，建設機場城市不可影響現有交通，故期望將來往機場及機場城市的交通分割，預料港珠澳大橋口岸至「11 SKIES」航天城路段今年底至明年初完成，到2028年再延伸至東涌站。另外，林天福表示，機場三跑系統啟用後已於繁忙時間增加航班，舉例農曆新年假期間日均有75對來往香港及日本航班，平均每15分鐘一班航班出發及抵達，相信航班數量增加，將有助降低機票價格。