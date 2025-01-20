屯門醫院首引磁波刀 不開顱超聲波治手震

消融相關組織 治療即時見效

62歲的陳先生是原發性震顫患者，五六年前發病，左手開始顫抖。他說以往在快餐店取餐，一杯斟滿的飲品，拿回座位只餘半杯；手震得厲害時，連智能手機也用不到。雖然知道有開顱手術可治療，但他不想接受高風險手術，只靠醫物減輕病情。

醫管局去年底引入「磁波刀」治療系統（即磁力共振引導高強度聚焦超聲波治療系統），醫護借助實時磁力共振掃描導航，以超聲波波束穿過患者頭顱，消融顱內導致手震的組織，並透過病人畫線情况，實時評估治療成效。現在已有兩名患者接受過磁波刀治療，陳先生是其中一人，他稱治療期間手震已即時改善，現時斟茶水也不再倒瀉。

屯門醫院副行政總監鄭振邦說，醫護及病人在治療期間見到手震改善那一刻，都忍不住歡呼，有病人接受治療後返回病房，更不停斟水飲，他形容治療甚有意義。

屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源稱，原發性震顫至今病因不明，患者以往可靠藥物減輕病情，雖有手術可治療，惟要在顱骨上切口或開洞，風險較高，磁波刀治療則無開顱手術的出血及感染風險。磁波刀治療副作用包括感到麻痹、影響身體平衡，但一段時間後會消退，羅提到極少數個案或出現腦出血、腦水腫，但很罕見。

按地區經驗 三成患者不適用

屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑引述研究指出，七成患者接受磁波刀治療5年後，療效未變。但磁波刀治療有其限制，他說除患者頭骨密度要平均，亦因涉及磁力共振掃描，體內有金屬、有幽閉恐懼症的人都不適合這種治療，而參考其他地區經驗，有約三成原發性震顫患者無法接受磁波刀治療。

醫管局神經外科統籌委員會主席陳達明稱，2020年已計劃引入磁波刀治療，申請於2022年獲批，系統現設於屯門醫院神經醫學中心，若其他聯網有適合病人也可安排到屯院治療。

首年服務目標20個案

望盡用系統年服務700人

醫管局稱系統成本約2600萬元，從以色列公司購入，首年服務目標為20宗個案，並逐年增加。陳達明說首年服務20宗個案的目標是訂得較保守，未來可按需求調整，料盡用系統，每日能治療兩名病人，即一年能服務逾700人。

陳達明稱醫管局現有約2300名原發性震顫患者，隨着引入新治療，會有更多新症浮現，並估計或多一至兩成患者尋求新治療。陳說磁波刀治療也適用於柏金遜症引致的手震，醫學界亦正研究治療對抑鬱症、強迫症的成效，醫管局會留意往後研究成果，考慮擴闊服務對象。