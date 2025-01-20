許樹昌料流感下月初達頂峰 3月中回落 籲及時接種疫苗

何時完結看病株會否轉變

許樹昌昨於商台《政好星期天》稱，近期公立醫院流感病人入住率持續上升，特別是5歲或以下幼童和年滿65歲長者，每一萬人分別有1.93宗和0.97宗入院個案，較前周上升；最新一周有37宗成人嚴重個案，包括15人死亡，有25宗嚴重個案無打流感疫苗。

許樹昌稱流感季節一般4至6周後到頂，其後6至8周回落，「沒有這麼快完結」，建議長者和幼童盡快接種疫苗，即使需時兩周產生抗體，但屆時流感高峰尚未過，仍能提供保護，而不願打針者前往人多地方應戴口罩和保持手部衛生。

北半球流感活躍

新春假外遊回港潮或致爆發

本港去年首周踏入流感季節，當時流行甲流H3病毒，約兩個月後轉為流行H1病毒，而本港今年亦於首周進入流感季節，流行H1病毒（見圖）。許樹昌稱暫難估計今年H3病毒會否「接駁」H1病毒爆發，不排除相關可能，重申現時打針仍能提供保護。

許樹昌稱北半球近期流感活躍，日本、新加坡、中國內地、英國和加拿大均流行H1N1病毒，美國同時流行H3N2和H1N1，不排除市民在農曆年假外遊後帶病毒返港。至於其他呼吸道病毒，他說新冠病毒相對平穩，最多是鼻病毒，其次是副流感和呼吸道合胞病毒（RSV）。

衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會上周開會後，不建議孕婦和長者廣泛接種RSV疫苗，但相關群組在諮詢醫生後可在知情同意下按個人意願選擇接種。身兼委員會成員的許樹昌稱，本港私人市場已有提供RSV疫苗自費接種，一針能提供2至3年保護，整體安全數據「是好的」，但有少許機會增加吉巴氏綜合症風險，南非亦有數據顯示增加孕婦早產風險，觀察多一段時間較穩妥。