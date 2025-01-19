指法庭程序「全在陽光底下發生」 林定國：有無法官受影響案例？

回應坊間憂心言論自由

林：國際貿易中心需資訊流通

林定國昨出席香港新聞博覽館座談會，被問到一國兩制能否「行穩致遠」，以及對坊間擔心本港言論及新聞受限的意見，林定國引述國家主席習近平提到，一國兩制蘊含的和平、包容、開放、共享的價值，相信本港過去的成功是賴以制度，即使存在很多不同意見，都能做到和而不同，同時能集思廣益並凝聚共識，強調國際貿易中心需要資訊流通。

對於有意見將《國安條例》與《港區國安法》合併，林定國稱法律上並不可行，由於國安法是全國性法律，與《國安條例》所制定的罪行亦無重複。他認為只要本港訂立與國安相關法律，不論是1條、10條或100條法例都會被攻擊，相信時間證明一切，一般人並無受實質影響。

香港新聞博覽館昨舉行6周年慶祝活動，館方去年參觀人次逾3.7萬，較前年增23%。館方表示，發展局上月已批出新一份為期6年租約，並獲馬會慈善信託基金批出5年資助，用作部分營運開支，包括舉辦專題展覽、公眾講座，及為學生和市民提供導賞服務等。