高才通7.6萬人抵港 個案：為續簽在港開公司內地運作

尚海龍提醒高才香港有廉政要求

香港高才通人才服務協會昨舉辦聯歡午宴，協會指近400名高才及家人參加活動。協會創會會長兼立法會議員尚海龍昨致辭指，以高才通為代表的新來港人才，將是香港未來經濟推動力，提醒他們在港生活要遵守本港法律，特別是廉政要求，「ICAC（廉政公署）是香港特色」。他隨後向記者表示，過往有個別新來港者因開戶口、子女插班等事宜，曾試圖透過「畀紅包走捷徑」，因此特別提廉政要求。

來自深圳的楊小姐於2023年4月申請高才通，去年3月來港從事金融風險管理，她說內地有性別及年齡歧視，故來港尋求新機會。不過，她提及在港找工作時，不少人力資源和獵頭公司反問她何謂高才通計劃，質疑特區政府宣傳不足，其後向政府投訴。

去年11月1日起高才通計劃新增合資格院校，其中包括天津大學，畢業於該校來自深圳的易先生11月6日就遞交申請，表示已關注計劃多時，又說昨日有20多名同樣獲批高才通的校友參加午宴，且有許多校友對計劃感興趣，指加入了3個相關的通訊群組，各有逾200人。他說正和投資推廣署聯絡，尋求本地資金在港開公司，落實工作後再來港定居，亦希望孩子能自小在港接受教育，認為香港教育更開放，更鼓勵擴散性思維，亦更國際化。

現居深圳的項小姐是新加坡南洋理工大學畢業生，曾在當地從事互聯網工作約6年，已獲永久居留身分。她約一年多前申請高才通，稱選擇香港是為照顧內地的父母。她有意在港註冊公司經營網店，但料業務集中內地，會計等業務在香港，表示在港開設公司「主要為了續簽」，自己可能在深圳、美國加州、新加坡等地尋找工作機會。

目標獲永居 再赴華爾街工作

來港約一年的陶先生曾在上海從事投行，2023年決定裸辭來港找工作，目前已在港買樓，又說在港的工作經驗更受國際認受，冀在港定居至獲得永久居民身分，再到紐約華爾街工作。