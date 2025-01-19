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港聞

港聞二

收地傷農只益地主 盼新農業政策長遠

【明報專訊】政府早年推新農業政策，先後推出不同措施，但在以發展為重的香港，不少農夫更擔心的是收地問題。大學修讀公共政策與政治的Ivan認為，政府雖然打着支持農業發展的旗號，有理想的發展藍圖，卻沒有務實的政策及指標讓下級跟從。

投資六位數 「其實不敢瞓身」

指政策長遠方願投入心機投源

他說雖已投資6位數的金額在農場，但其實不敢「瞓身」，原因農地是租來的，而該處收地的消息已傳足10年，認為收地最大得益的只有地主，身為農夫一定心痛，希望政府有政策保障實際從事耕種的人。

政府位於古洞南的第一期農業園在2022年投入運作，早前亦建議設立37個優先農業區，並透過「農業持續發展基金」為農夫提供財政支援。Ivan認為政府在本港的長遠農業發展仍不足，建議設長遠規劃政策，農夫才能安心投入時間、心機、資源去發展。

Ivan和阿朗經營的溫室農場位於元朗東成里，由朋友租用，再以相宜條件交給兩人經營。Ivan說，農地始終並非屬於自己，故不敢投入全部積蓄經營，他又引述村民說東成里即將收地，雖然講了十年，但最近風聲愈來愈密，令人難以安心。他又舉例，元朗牛潭尾位於北部都會區發展範圍，近年亦面對收地危機，但該處孕育大批有心農夫，面對收地政策卻沒甚辦法。

2021條例簡化容農地建築

指有限高 未足應農務需要

與此同時，Ivan建議政府定時檢視相關法律，與時並進，例如容許在農地興建構築物。屋宇署於2021年簡化要求，只要符合若干指定條件，不涉及複雜的建築結構設計、高度不超過4.57米的單層農用構築物，即使面積大於1000平方呎亦會獲批興建。不過Ivan認為，條例依然未夠有效解決農夫需要，他說現代農夫耕田會「升起」農作物，以便打理，溫室棚架也要升高，他舉例澳洲氣候雖然炎熱，但當地的溫室棚可以近10米高，離開地面散發的熱氣較遠，因此仍能出產大量農作物，盼香港能借鏡。

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