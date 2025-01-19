明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

90後農夫睇書研究 拍檔開農場 享受耕耘成果在手 盼日後農學有成支援農友

【明報專訊】兩名90後青年半年前開始公餘在元朗經營溫室農場，兩人合共投資「六位數」，引入自動灑水、施加肥料等設備，平日看書讀研究報告學耕作，亦不時請教其他有經驗農夫，其中一名經營者Ivan說：「假設我20歲開始種，畀夠我種到70歲，都係得50年，可以有幾多經驗呢？」畢業未夠10年，經歷做生意蝕清光、新冠疫情下無工開，他們發覺在農場落手落腳手執成果的時刻很實在，唯有用勞力工作感覺與世界有連結，「種乜因，得乜果」。

明報記者 楊佩珊

與耕作有緣 畢業後工作不離農務

近年時有年輕人加入農夫行列，Ivan及阿朗約半年前共同經營元朗的溫室農場，兩人各有正職，Ivan的工作經常要接觸不同農夫，公餘幫學校或機構建設農圃。阿朗是空中服務員，二人趁放工放假返農場打理，平時靠系統定時淋水、施肥。為什麼如此熱愛務農？Ivan笑稱：「點解？好難答，傻囉！」從大學畢業開始，他每份工都離不開耕種，曾在非牟利機構的水耕農場及溫室工作，又試過與朋友合資經營室內種植場。他說很多人討厭體力勞動，覺得又累又悶，他卻認為用勞力工作令他覺得與世界有連結，「我可能追求呢個連結感，所以喜歡」。

阿朗稱，數年前計劃移民歐洲，卻發現自己沒有特別技能，想習一技之長。疫情期間無工開便開始耕種。阿朗說，「種嘢幾好啊，一定需要（這個技能），好務實」。他笑稱自己有「拖延症」，但耕種工作不能拖，「好快見成績」，慢慢改了拖延的壞習慣。阿朗與Ivan疫情期間認識，當時Ivan正和朋友在柴灣經營室內種植場，後來拍檔退出，阿朗接手，不過生意無起色，投入的資金幾乎全部虧蝕。

不續租工廈單位，反而是轉機。Ivan平時經常與同樣熱愛耕種的網友交流心得，獲其中一名「貴人」邀請，以較相宜條件接手經營溫室農場，「香港綠屋」的想法隨之誕生。

兩人去年8月接手農場，設備簡陋，他們從荷蘭訂購耕種系統，親手安裝及設置，揀選種子、肥料，以至在場內傳播花粉的蜜蜂等都不馬虎，盡量用天然及有機方法耕種，例如噴益菌取代化學滅蟲劑，多花工夫摘除不健康的枝葉。今個冬天農場正式開張，主要經營士多啤梨及番茄自摘生意，亦會將番茄直接銷到餐廳及菜檔。

稱老農夫信經驗 年輕人信科學

Ivan說，年輕人耕田比較相信科學，年老的農友則比較信自己經驗。他經常藉工作之便，向農夫請教耕種技巧，大部分農夫都樂意分享，甚至送他耕種工具。不過Ivan亦說，有時老農夫碰釘也未必知道原因，因香港對農業支援不足，沒有專家告訴他們哪一個步驟出問題。Ivan說，香港雖有大龍實驗農場，但就沒有太多實驗結果給農民參考，最為人知的，是每年西瓜節拿出幾款西瓜品種，建議農民選用。

目標拓原料幼苗生意 增農友選擇

除了繼續耕種、建農圃、溫室、水耕場、提供顧問意見等，Ivan希望未來可以開拓買賣農業原料及幼苗的生意。

他說香港可選購的有機原料不多，按目前政策，登記有機原料和植物苗要花不少工夫和費用，而且要每年或每批貨重新登記，但買家不算太多，賺錢為先的商人情願不入貨。他說外地有苗商，專門做嫁接苗，以台灣為例，苗商將番茄嫁接到矮瓜上，令該品種的番茄可以適應比較熱的氣候，延長適合種植的時間，提高生產效率，但香港暫時未有引入。Ivan希望自己有能力填補這個空缺，為本地農夫提供更多選擇。

上 / 下一篇新聞