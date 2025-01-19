90後農夫睇書研究 拍檔開農場 享受耕耘成果在手 盼日後農學有成支援農友

明報記者 楊佩珊

與耕作有緣 畢業後工作不離農務

近年時有年輕人加入農夫行列，Ivan及阿朗約半年前共同經營元朗的溫室農場，兩人各有正職，Ivan的工作經常要接觸不同農夫，公餘幫學校或機構建設農圃。阿朗是空中服務員，二人趁放工放假返農場打理，平時靠系統定時淋水、施肥。為什麼如此熱愛務農？Ivan笑稱：「點解？好難答，傻囉！」從大學畢業開始，他每份工都離不開耕種，曾在非牟利機構的水耕農場及溫室工作，又試過與朋友合資經營室內種植場。他說很多人討厭體力勞動，覺得又累又悶，他卻認為用勞力工作令他覺得與世界有連結，「我可能追求呢個連結感，所以喜歡」。

阿朗稱，數年前計劃移民歐洲，卻發現自己沒有特別技能，想習一技之長。疫情期間無工開便開始耕種。阿朗說，「種嘢幾好啊，一定需要（這個技能），好務實」。他笑稱自己有「拖延症」，但耕種工作不能拖，「好快見成績」，慢慢改了拖延的壞習慣。阿朗與Ivan疫情期間認識，當時Ivan正和朋友在柴灣經營室內種植場，後來拍檔退出，阿朗接手，不過生意無起色，投入的資金幾乎全部虧蝕。

不續租工廈單位，反而是轉機。Ivan平時經常與同樣熱愛耕種的網友交流心得，獲其中一名「貴人」邀請，以較相宜條件接手經營溫室農場，「香港綠屋」的想法隨之誕生。

兩人去年8月接手農場，設備簡陋，他們從荷蘭訂購耕種系統，親手安裝及設置，揀選種子、肥料，以至在場內傳播花粉的蜜蜂等都不馬虎，盡量用天然及有機方法耕種，例如噴益菌取代化學滅蟲劑，多花工夫摘除不健康的枝葉。今個冬天農場正式開張，主要經營士多啤梨及番茄自摘生意，亦會將番茄直接銷到餐廳及菜檔。

稱老農夫信經驗 年輕人信科學

Ivan說，年輕人耕田比較相信科學，年老的農友則比較信自己經驗。他經常藉工作之便，向農夫請教耕種技巧，大部分農夫都樂意分享，甚至送他耕種工具。不過Ivan亦說，有時老農夫碰釘也未必知道原因，因香港對農業支援不足，沒有專家告訴他們哪一個步驟出問題。Ivan說，香港雖有大龍實驗農場，但就沒有太多實驗結果給農民參考，最為人知的，是每年西瓜節拿出幾款西瓜品種，建議農民選用。

目標拓原料幼苗生意 增農友選擇

除了繼續耕種、建農圃、溫室、水耕場、提供顧問意見等，Ivan希望未來可以開拓買賣農業原料及幼苗的生意。

他說香港可選購的有機原料不多，按目前政策，登記有機原料和植物苗要花不少工夫和費用，而且要每年或每批貨重新登記，但買家不算太多，賺錢為先的商人情願不入貨。他說外地有苗商，專門做嫁接苗，以台灣為例，苗商將番茄嫁接到矮瓜上，令該品種的番茄可以適應比較熱的氣候，延長適合種植的時間，提高生產效率，但香港暫時未有引入。Ivan希望自己有能力填補這個空缺，為本地農夫提供更多選擇。