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港聞

港聞二

稱有返港者無交贖金 鄧炳強：詳情不便透露

【明報專訊】多名港人疑被誘騙至東南亞禁錮從事非法工作，其中10人在緬甸、1人在柬埔寨。早前有兩名港人交贖金後獲釋，被問到不交贖金是否無法返港，保安局長鄧炳強昨指，曾有個案在無交贖金下返港，但由於牽涉調查工作，以及警方或軍事行動，故不便透露詳情。至於被困港人在海外從事詐騙是否違法，鄧指相關罪案無域外效力，在本港以外發生的違法行為，要以當地法律處理。

鄧炳強昨在有線新聞《有理有得傾》表示，約三分之二事主在社交媒體或網上被誘騙，另外三分之一經中介；部分個案最初並非被誘騙至東南亞國家，而是日本、加拿大或其他歐美國家，惟對方突邀事主從事更優厚工作，事主在受壓或未必清醒下答應前往東南亞。保安局上周率領專責小組赴泰跟進，鄧炳強稱局方理解相關集團運作，故在適當時間赴泰交換情報及表達關注，日後會就拘捕行動繼續溝通及跟進。

一名被誘騙到東南亞禁錮的25歲男子上周獲釋，協助事主家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶昨日引述事主母親稱，事主已回家休息安頓；又鼓勵各家屬繼續爭取，政府一定會協助，期望盡快有被困港人回港。

林定國：現有涉人口販賣法律足夠

有學者建議本港針對人口販運立法，律政司長林定國昨出席香港新聞博覽館座談會說，本港人口自由流動，亦重視國際條約和組織相關要求，不希望被指是人口販運的缺口而影響本港國際形象。他稱不同國家或地區有不同方式處理，本港有超過50條與人口販賣相關的法律，相信足夠，未來亦會不斷檢視完善法例。

商經局長丘應樺在港台《星期六問責》則表示，港人在東南亞遭禁錮，與港商到當地做生意是兩件事，不應混為一談。他指誘騙事件不斷發生，其間港商未曾中斷與東南亞的商業往來，認為事件不影響港商到當地投資經商意欲；又提到自己在柬埔寨與港商會面，形容港商「生活非常好，做生意也很開心」。

相關字詞﹕保安局 東南亞騙案 人口販賣

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