議員質疑職員權大 工會：前線「打份工」

港鐵回覆時強調無為查票數字訂定目標，乘客被查票機率為約千分之一、二，被查票乘客有約1%被發附加費通知書，並重申不論乘客是否交罰款均可上訴，會嚴肅處理。

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒不認同職員權利過大，稱職員需相關權力才能執行查票，惟認同前線表達溝通技巧需改善，工會期望公眾理解前線亦僅「打份工」，在平衡乘客要求及職責之間也有壓力。

張欣宇：港鐵有要求查票次數

惟無跑數壓力

蕭偉恒稱會向公司反映或需檢視閘機系統的感應能力，減低乘客誤會。曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇補充，查票組查出逃票個案並沒獎金，而港鐵有要求查票次數，但沒對成功罰款個案有要求，故員工無「跑數」壓力。

江玉歡另建議就着車費罰款等小型糾紛及罪行，政府可參考新加坡設「社區糾紛調解制度」解決大廈管理及居住糾紛的方法，市民毋須「吓吓都要見官（到法庭）」， 省卻上訴但需自付律師費的憂慮。