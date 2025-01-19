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遭當逃票港鐵客：職員誘「先罰款後上訴」無查CCTV

【明報專訊】港鐵查票機制近日因一宗投訴個案引起社會討論，一名女乘客本月10日被指控逃票，交罰款後不服上訴；事隔一周，港鐵前日（17日）稱調查發現誤判並會安排退款。事主接受本報訪問，稱昨日仍未獲退款，又認為職員未即場翻查CCTV紀錄、言談間誘導她先簽紙認罪罰款後上訴以盡快了事，反映查票機制有問題，不滿港鐵前日回應時無承諾及交代如何檢討制度。有立法會議員認為事件歸因港鐵職員執法判斷不夠準確，且未詳細向乘客解釋權利及承諾會調查，建議改善員工培訓。

港鐵認誤判會退款 稱查票指引嚴謹

港鐵回覆稱，查票工作有清晰嚴謹指引，有為相關人員提供培訓及督導，強調重視與乘客溝通需保持專業有禮。至於為何未能即場翻查閉路電視片段，港鐵指因涉乘客個人私隱，使用和處理片段有嚴謹程序和指引，惟無回應片段會否保留至上訴結案；又稱車站個別位置設閉路電視，但未必能全天候監察車站每個角落。港鐵重申高度重視查票機制效用及公平性，會持續檢視並參考公眾意見。

調查：閘機未感應事主拍卡 緊隨客已拍特惠票

港鐵前日公布調查稱，職員因見事主通過閘機時特惠票「提示燈」亮起，查票後發現其八達通無拍卡紀錄，故要求罰款；待事主上訴後，調查發現誤會緣於其八達通在閘機未及感應作紀錄，緊隨乘客已以特惠車票拍卡，故接納事主上訴，安排退款。

事主：職員重複罰款有理 稱兩選擇

事主曾小姐向本報表示，雖最終成功上訴，但港鐵未交代如何檢討制度，她仍感憤怒，「相信受害者不止我一個」。她說，最不忿是職員只重複沒拍卡紀錄故有理據罰款，過程無嘗試翻查閉路電視紀錄或調查技術出錯，並告訴被扣留八達通的她只有兩個選擇，一是簽署文件承認違例並罰款1000元，再上訴要求退款；二是港鐵即場報警，告上法庭後罰款有可能增至5000元，令她感覺無不認罪的選擇。她稱不同意「先罰款後上訴」的模式，「點解唔係疑點利益歸於被告，查清楚先？」

本身是執業律師的選委會立法會議員江玉歡認為，當雙方對舉證是否充分有爭議，乘客感不公很合理，建議港鐵設計指定同意書，每當有罰款爭議時與乘客簽署，乘客可毋須罰款便離開，但承諾會協助調查，港鐵則承諾會先調查事件，但如發現證據違例可直接向法庭提控。

張欣宇：非每站有車站經理有權查CCTV

曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇則稱，港鐵本身會先調查事件才申請法庭傳票，故上述建議提出的保障，現行機制亦能提供，只是職員未解說。對於港鐵面對爭議時應「寧縱勿枉」或「寧枉勿縱」，張認為如不先要求即場罰款，會影響打擊濫用效率，故最重要是教育前線不應假設乘客有心逃票，「向乘客解釋清楚每一步背後理據」。

張欣宇又稱，並非每個車站閉路電視系統均具重播功能及有車站經理有權翻查CCTV紀錄。他指重播功能系統昂貴，理解港鐵有困難，亦不同意授權 「查票組」翻查紀錄，因有私隱考慮，且前線每日處理大量個案，如各個案均要求翻查是浪費資源，較可行是加快翻查所需程序。

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