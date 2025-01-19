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警巡觀塘海濱 太空油快測包驗可疑者

【明報專訊】政府預計2月14日修例將「太空油」列為危險藥物，同日刊憲生效。警方近日推出太空油快速檢測包，用於截查懷疑吸食太空油者，警員上周五（17日）晚至翌日凌晨在觀塘海濱花園巡查亦有使用，行動中無人被捕。保安局長鄧炳強稱試紙準確度達99%，故能在非常合理懷疑下拘捕疑犯，由於檢控證據門檻比拘捕高，檢控時會將相關證物送到政府化驗所化驗。

鄧炳強昨在有線新聞《有理有得傾》表示，若日後警員認為可疑者持有電子煙並合理懷疑含太空油，會要求快速測試，試紙準確度高達99%。鄧稱，前年與太空油相關的呈報個案僅兩宗，去年則錄174宗，當中139宗涉及21歲以下青少年；至於案件數目、拘捕人數及檢獲太空油數量，去年較前年分別增加19倍、23倍及18倍，亦有3宗案件相信是吸食「依托咪酯」後死亡，反映去年太空油情况非常嚴重，因此須將依托咪酯列為毒品。

另外，最近社會有人關注觀塘海濱有較多青少年聚集，甚至稱之為「Gen Z 蘭桂坊」。警方表示，留意到觀塘海濱花園晚上較多青少年聚集，而去年第四季起該處涉及青少年的暴力罪案亦有增加，觀塘警區去年11月起已加強在該區巡邏。

近兩月半巡逾600次 接6刑案

根據紀錄，2024年11月1日至2025年1月15日，觀塘警區於海濱花園共有642次「反罪惡巡邏」，接報6宗刑事案件，當中5宗與黑社會及暴力相關；6宗案件有5宗已偵破，不涉毒品或性罪行元素。警員亦於除夕晚上在該地點巡查，無發現違法或相關報案。

稱海濱不太亂 議員倡配合青少年發展

曾任海濱事務委員會委員的立法會議員顏汶羽稱，觀塘海濱並非如輿論所講這麽混亂，設立海濱公園原意就是鼓勵市民使用，多人用是好事，政府應思考如何迎合這班用家的需要，例如增設充電設施、增加販賣機貨品種類、規劃符合青少年社交需要的座位，甚至利用觀塘海濱遠離民居的優點，間中舉辦通宵音樂會，令海濱變得多元及更有活力。

顔又稱以他所知，康文署將於觀塘海濱增加閉路電視，警方亦有因應情况加強巡邏；認為在不違法的情况下，應歡迎年輕人多使用海濱設施。

相關字詞﹕依托咪酯 快測包 危險藥物 太空油

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