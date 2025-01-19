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港第四大紅樹林 距發展地點百米 列SSSI 漁署：未受影響

【明報專訊】大埔汀角東一帶土地多年來一直受到發展壓力，發展商今次提出規劃申請的地點，與毗鄰被劃為具特殊科學價值地點（SSSI）的香港第四大紅樹林相距僅100多米，中間有條山寮河分隔。漁護署回覆稱，暫未發現擬議發展地點對汀角SSSI或山寮河附近的生態造成影響。

翻查Google Earth，擬議度假營地點於2013年或以前，大部分土地均被茂密林木覆蓋，2014年首見大片植被遭移除，之後大部分土地重新長回植物，2017年土地再被剷平、露出黃土；2018年土地再次變回綠色，直至2024年2月，土地被第三次大規模平整。

大埔汀角沿岸海洋物種豐富，政府早年計劃於龍尾興建人工泳灘，一度引起爭議，最後工程繼續推行，泳灘亦於2021年中啟用。至於汀角SSSI，漁護署表示，當地的紅樹林面積約37.5公頃，當中可找到6種真紅樹，於1985年被劃定為「具特殊科學價值地點」。

漁護署指出，設立SSSI主要是一項行政措施，旨為提醒各政府部門這些地點的科學價值，遇到這些地點或附近地方的發展計劃時，能慎重考慮環境保護的因素。在這些地點或其附近提出的發展事前須諮詢該署。漁護署負責評估「具特殊科學價值地點」在科學上的重要，規劃署則負責備存「具特殊科學價值地點」的登記冊。

（城市保育）

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