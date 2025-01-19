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城規未批已動土 汀角農地變營地 規劃署出信促發展商停違例 長春社促執法

【明報專訊】大埔龍尾泳灘所在的汀角路一帶，沿岸泥灘物種豐富，有發展商10多年前已就當地一幅農地多次向城規會申請興建度假營及燒烤場等；同時，擬議發展的農地過去10多年屢遭破壞，植被多次被移除，去年2月土地再被剷平，本月初部分土地被鋪上草皮用作收費露營活動。規劃署稱，城規會1月3日收到當地一宗規劃申請，該署本月派員視察，發現在未獲規劃許可下擺放貨櫃及建築材料作貯物用途，規劃署上周三（15日）向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例發展，倘未遵辦，會考慮進一步管制或檢控。長春社認為申請未獲批已動工屬不能接受，敦促政府執法。

明報記者 馬耀森

地署：主要涉私地 平整不違契

地政總署表示，涉事地點主要為舊批私人農地，亦有小部分政府土地。大埔地政處派員視察查詢地點時，未有發現非法佔用政府土地，惟部分私人地段有未經批准的構築物，處方將採取執行契約條款行動。舊批私人農地則無用途限制，於舊批私人農地平整土地並無違反地契。

闢渠整地 職員指過夜280元

長春社公共事務經理吳希文本月初到場觀察發現，擬議發展土地的中央位置變成草地，上有多個露營帳篷，附近擺放多個貨櫃。本報記者上周一（13日）到場，場內有職員表示營地未正式開放，但仍可過夜露營，場內可用氣體爐煮食，亦提供冷熱水浴室、洗手間及雪櫃等，成人兩日一夜收費280元，泊車費160元。另外，擬議發展範圍以北、即貼近汀角路的土地，正做土地平整及敷設渠道工程，有挖泥車在施工。

長春社：植被已體無完膚

城規會正就該項目的規劃申請諮詢公眾，將於2月4日屆滿。長期跟進龍尾及汀角一帶保育議題的長春社認為，發展商過去10多年已多次就發展項目向城規會闖關，均無功而還（見表），但當地植被已被破壞得體無完膚。長春社又稱，今次提出的申請規模不但是近期最大，更涉嫌一邊申請一邊動工，較「先破壞後建設」更嚴重，敦促城規會否決項目，並評估工程是否對附近生態有不良影響。

偉都20年5闖關屢遭拒

城規會文件顯示，該項目的申請人為偉都集團有限公司。本報抽查發展範圍內多幅土地，均為該公司於2006年購入。翻查資料，該公司近20年至少向城規會提出5次申請，包括在當地興建度假營、水療度假酒店及燒烤場等，大部分被拒絕，餘下屬自行撤回申請等。本報透過場地職員聯絡發展商，截稿前未有回覆。

根據城規會文件，擬議項目地盤面積約3.9公頃，建議將大埔汀角多個私人地段及毗鄰政府土地，興建度假營，包括康體文娛場所、燒烤場、休閒農場，以及食肆連附屬設施，為期3年，另會進行填土工程。場內設有18輛露營車及23座單層構築物，建築物高約3至6米，場地並提供約50個停車位，作業時間為每日上午9時至晚上11時。

近10年兩違例填土 「已修復」

對於擬議度假村土地多年來不斷被破壞，規劃署表示，有關地點過往約10年內曾涉及兩宗有關填土工程的違例發展，該署已根據《城市規劃條例》採取執管工作，包括發出強制執行通知書及恢復原狀通知書，有關人士已按通知書要求中止違例發展及修復土地。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕龍尾泳灘 露營 城規會

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