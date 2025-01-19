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體育園主館首騷 壞電梯延半句鐘開場

【明報專訊】啟德體育園主場館昨晚首辦演唱會，體育專員蔡健斌稱約1.5萬觀眾入場，整體暢順，測試成果正面，惟入場時有扶手電梯故障，出現「樽頸」，演唱會延遲開場。他說如日後演唱會延遲，會與主辦單位商討「取捨」或調整。

體育專員：觀眾主辦方整體滿意

昨晚「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」演唱會原定傍晚6時開場，延至6時半；約8時8分結束，亦較原定遲8分鐘。演唱會昨午4時開始入場，記者3時許已見小量觀眾入場，至近5時入場人數明顯增加，安檢及離場大致有序。

蔡健斌稱，昨午約5時45分，連接至5樓的其中一條扶手電梯故障，令入場出現「樽頸」，基於安全考慮而實施人群管制措施，觀眾一度需在H閘外等候；因應情况在2樓看台加設座位，亦與主辦單位溝通延遲開場。他說有向觀眾和主辦單位了解，他們整體滿意場地安排，演唱會期間亦有到不同位置測試，認為不論聲效、氣氛都很好，而絕大部分觀眾選搭公共交通，逾八成人於完場後15分鐘內已離開主場館。

觀眾批音響差 未必再去聽騷

據記者觀察，演唱會看台位置聽到回音，地面座位音質則較清晰。觀眾張氏夫婦同感現場音響質素不佳，張先生批評「屋企套Hi-Fi好過佢……聽不到bass（低音結他）聲」，又稱入場雖然順暢，惟安檢程序「麻煩」。張太稱現場音質「很散」，「好像歌手都聽不到結他聲」，坐舞台旁邊的他們中途轉換到中間座位，但音質亦「不算好實」，日後未必會再想到該場館聽演唱會。

演出業協會主席許冰心表示，昨晚演唱會屬測試及慈善性質，非一般售票商業演出，考慮到啟德主場館是新場地，「由零開始」，按照獲批檔期時限進場搭建和綵排，在製作及工程各方面都需時熟習，因此今次舞台搭建務實處理，但演出仍按行業專業標準執行，整體令人滿意。

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