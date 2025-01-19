完稅煙標籤執法針對零售 關長：不影響煙民

年中試行 一本地煙商參與

海關回覆本報查詢稱，去年共檢獲6.14億支私煙，應課稅值約20億元。陳子達早前稱去年檢獲的私煙當中，約一成多為「白牌煙」，即不太流行、未完稅並以低價出售的香煙。

陳子達在now新聞台節目《大鳴大放》稱，本地煙草多由海外生產後進口本港，新制下煙商須在生產過程於包裝貼上標籤，關員會使用標籤掃描器，到零售商檢查煙草進口批次，以及是否已完稅。他說標籤具物理及數碼防偽特徵，像鈔票般難以仿製，相信可令白牌煙在市場「淹沒」。

逾90國設標籤 美違者可囚1年

翻查立法會文件，全球逾90個國家或地區規定已完稅煙草產品包裝上須附標籤。根據各國資料，在美國倘售賣沒有標籤的煙草產品，最高罰款2500美元（約19,500港元）及監禁一年；在加拿大，煙草許可證持有人和進口商須向政府登記，獲批後可訂購完稅標籤；俄羅斯則要求煙草生產商在產品貼上獲政府認可的標籤，標籤制亦適用於烈酒。

被問到新制將涉及的開支，例如需引入多少掃描器，陳未有透露，強調先導計劃會試驗激活標籤、前線辨識等流程，確保制度完善後才正式推出，重申制度能打擊白牌煙，「成本效益非常高」。他說海關會以上游堵截、打擊中游私煙批發商及巡查屋邨私煙黑點等，繼續打擊其餘八成多私煙。

批發及零售界立法會議員邵家輝認為標籤制有必要實施，不少零售商也同意新制能杜絕私煙，保障行業生態，惟他質疑實體標籤的必要，認為在包裝上印刷二維碼標籤已足夠。