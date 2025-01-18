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港聞二

指啟德塌棚涉人為 業界：竹棚不比金屬棚架易損壞

【明報專訊】啟德新急症醫院地盤周一棚架倒塌導致11名工人受傷，工業傷亡權益會日前倡業界逐步轉用金屬棚架，指竹棚存在難有精準力學計算等問題。「香港竹棚業持續發展關注組」昨稱不同意，指過往竹棚事故最大原因是施工程序不恰當，其次是棚架結構被人為破壞，屬地盤安全管理問題，絕非竹棚架結構不安全；又說若有人私自改動棚架結構，金屬棚架同樣有坍塌風險。

早前有業界懷疑新急症醫院事故涉竹棚「連牆器」被解開有關。港九搭棚同敬工會理事長何炳德昨稱，連牆器實為一根「二分鐵」連接樓面與竹棍，需用大鐵剪等工具方能斷開；金屬棚架則用螺絲固定，可用士巴拿等工具拆開，強調竹棚結構並非較金屬棚架更易損壞，而過往竹棚倒塌事故原因多數涉人為疏忽，不應歸咎於竹棚結構本身。

指工務工程棄用竹棚 「打爛4000飯碗」

何炳德續稱，過往有前線工人因加固部件阻礙工程，為趕工而私自改動及破壞連牆器，管工亦疏忽檢查，最終令棚架坍塌。竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘表示，竹棚或金屬棚架都難避免「改棚」，以配合不同工種施工，最好做法是上工作台前做風險評估，應由棚架師傅改動棚架，再簽發安全文件，工時會因此延長，但不能忽視安全問題。

何炳德又指，政府工務工程新工程合約已改用金屬棚架，形容是將竹棚業判死刑，「打爛4000多名工友飯碗」。他指本港約八成工程棚架使用竹棚，使用金屬棚架成本是前者的3倍，亦需更大空間，又認為本港大部分新建及維修單幢式大廈因地方有限，難用金屬棚架。

去年起轉用金屬架 何永賢：行業更安全

另外，房委會昨日舉行公開例會，委員陳遠秀提及控制建築成本時，不應忽略工地安全。房委會主席兼房屋局長何永賢回應稱，工地安全一向是首要原則，她留意到近期棚架事故；又稱房委會工程去年起已大致轉用金屬棚架，強調並非要扼殺竹棚行業，倘竹棚穩妥仍可使用，但希望「行業向更安全的方法邁進」。

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